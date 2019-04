Zu schräg für Tutzing

Ein extravagantes Projekt wollte der Münchner Architekt Kurt Tillich in Tutzing umsetzen. Doch den Gemeinderäten der Gemeinde am Starnberger See war das geplante Gebäude zu ungewöhnlich.

Tutzing – Das war den Tutzinger Gemeinderäten dann doch zu schräg: Eine Bauvoranfrage für ein recht extravagant gestaltetes Haus mit ein paar geneigten, recht auffallend gestalteten Wänden hat der Bau- und Ortsplanungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung abgelehnt.

Das Grundstück befindet sich direkt am Waldrand, an der Ecke Kustermannstraße/Oberes Vocherl. Der Neubau sollte an die Stelle eines derzeit noch dort stehenden älteren Gebäudes treten.

Architekt Kurt Tillich hat die Absage erwartet

Architekt Kurt Tillich aus München wirkte nach der Sitzung gar nicht mal enttäuscht: Die negative Entscheidung sei zu erwarten gewesen, sagte er. Dabei hatte er offenbar durchaus versucht, seine Planung auf die Besonderheiten dieses Bereichs von Tutzing anzupassen, so mit der so genannten „Split-Level-Bauweise“. Dabei errichtet man nicht Stockwerk für Stockwerk übereinander, sondern die einzelnen Ebenen versetzt, was gerade an Hängen auch Erdarbeiten einspart. Für seine Auftraggeber vom Unternehmen Die Textilmacher GmbH, die den Bau in Tutzing errichten wollen, hat Tillich auch in München schon ein recht ausgefallenes Firmengebäude geplant.

Die meisten Gemeinderäte hielten nicht viel von dem Entwurf

In der Aussprache wurde aber schnell deutlich, dass die meisten Gemeinderäte dem ungewöhnlichen Entwurf nicht allzu viel abgewinnen konnten. „Gar nichts“ hielt Thomas Parstofer (CSU) von der Architektur bei dem Gebäude. Dr. Heinrich Reiter (Freie Wähler) hatte mit der Einfügung in die umgebende Bebauung, die das Baugesetzbuch in seinem Paragrafen 34 vorsieht, „massive Probleme“. Dass sich das Gebäude an der betreffenden Stelle nicht einfüge, meinte auch Bürgermeisterin Marlene Greinwald (Freie Wähler): So ein Haus gehöre auf ein großes Grundstück. Es handele sich um einen komplett neuen Baustil, der an dieser Stelle nicht so recht passe. „Da helfen auch keine Blümchen“, fügte die Rathauschefin angesichts bunter Pflanzen rundherum auf einer zum Entwurf eingereichten Skizze hinzu.

Ein offener Punkt war noch die Baumwurfgefahr vom nahen Wald. Dies sollte der Bauwerber mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten klären. Aber das ist nun zumindest bei diesem Entwurf nicht mehr nötig. Nur Christine Nimbach (Grüne) stimmte für ihn. Damit blieb sie allein.

VON LORENZ GOSLICH