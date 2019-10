Dieter Hummel wird 85 Jahre alt

Der langjährige Vorsitzende des Tutzinger TSVs, Dieter Hummel, hat heute seinen 85. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag kann der Tutzinger auf bewegte Jahrzehnte zurückblicken.

Tutzing – Dieter Hummel, von 1994 bis 2000 Vorsitzender des TSV Tutzing, wird am heutigen Mittwoch 85 Jahre alt. Der promovierte Jurist, der seit Jahrzehnten in Tutzing wohnt, hat quasi doppelt Karriere gemacht: zum einen bei der Staatsanwaltschaft in München und als Direktor des Starnberger Amtsgerichts, zum anderen im Sport.

Nach eigenen Erfolgen als Leichtathlet und Trainer übernahm er Funktionärsaufgaben im Bayerischen Leichtathletikverband und im Deutschen Skiverband, dessen Vizepräsident er von 1978 bis 1993 war. Zudem war er Stadionsprecher für Leichtathletik bei den Olympischen Spielen 1972 in München, Pressesprecher der Deutschen Olympiamannschaft in Lake Placid 1980 und Mitglied einer Anti-Doping-Kommission beim Deutschen Leichtathletik-Verband. Bei den Olympischen Spielen 1972 musste er nach dem Terroranschlag palästinensischer Terroristen als erster Staatsanwalt schnell zum Tatort.

Dieter Hummel hat zwei Töchter und fünf Enkel

Der Vater zweier Töchter und Opa von fünf Enkeln, der lange glücklich mit seiner 2017 verstorbenen Frau Hilla verheiratet war, stieß zum TSV Tutzing, als er Vizepräsident des Skiverbands war. Seine intensiven Sportkenntnisse waren für den Verein ein Glücksfall. Lange engagierte er sich bei der Skiabteilung, für deren Jugendtraining er bekannte frühere Skirennläufer gewann. Als TSV-Vorsitzender hat er maßgeblich die Weichen für den Neubau der Tutzinger Dreifachturnhalle mit gestellt. Auch später war er noch lange aktiv, nahm an Skiwettbewerben für Journalisten und Juristen teil und betreute über Jahre Tutzinger Kinder im Fußball. Sehr stolz ist er auf seinen Enkel Andreas Wellinger, den Skisprung-Olympiasieger.

von Lorenz Goslich