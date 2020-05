Drei Anzeigen in gut drei Stunden - 21-Jähriger hält Polizei auf Trab

Kollision: Kleinwagen schleudert von der Straße - vier junge Erwachsene verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagabend um 18.45 Uhr in Feldafing an der Kreuzung Tutzinger Straße/Thurn-und-Taxis-Straße. Die Folgen: Vier Verletzte, eine …