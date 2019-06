Drei Stunden ohne Strom

Ein defekter Trafo hat am Montagnachmittag in Tutzing für einen dreistündigen Stromausfall gesorgt. Betroffen waren etwa 50 Haushalte.

Tutzing - Geschätzt etwa 50 Haushalte waren am Montagnachmittag in Tutzing von einem Stromausfall betroffen. Ein Sprecher der Bayernwerk AG bestätigte abends, dass es zwischen 14 und 17 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße und der Bräuhausstraße einen Defekt an einem dort befindlichen Trafo gegeben habe. Ein Servicetechniker sei zeitnah vor Ort gewesen und habe die betroffenen Haushalte nach und nach wieder zugeschaltet. Was genau mit dem Trafo los war, müsse erst geklärt werden.