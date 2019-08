Drogeriekette dm eröffnet zum Jahresende in Tutzing

Nach dem Rossmann-Geschäft bekommt Tutzing nun einen zweiten Drogeriemarkt: Eine dm-Filiale soll bis zum Jahresende an die Lindemannstraße ziehen.

Tutzing – Bauarbeiten vor dem Edeka-Markt an der Lindemannstraße in Tutzing signalisieren es: Die seit Jahren angekündigte dm-Drogerie soll bald eröffnet werden. Der Bekleidungsdiscounter „Kik“, der ein paar Jahre lang im Obergeschoss betrieben wurde, ist schon ausgezogen. Die Neueröffnung ist für Ende des Jahres geplant, sagt Ulrich Brenner, dm-Gebietsverantwortlicher, auf Anfrage des Starnberger Merkur.

Das neue Geschäft wird der zweite Drogeriemarkt in Tutzing nach einer Rossmann-Filiale im Gewerbekomplex „Foursite“ an der Bräuhausstraße. Auf rund 660 Quadratmeter soll es nach Brenners Angaben neben Lebensmitteln Haushaltwaren, Kosmetik, Tiernahrung, Kinderkleidung und Foto-Produkte zum Selbstgestalten geben. Die Bauarbeiten, denen derzeit auch mehrere Parkplätze zum Opfer fallen, betreffen einen Rollsteg, der eigens errichtet wird.

Die Gemeinderäte diskutierten über den Rollsteg

Der Rollsteg soll keine normale Rolltreppe werden, sondern eine Art Rampe mit 25 Meter Länge in einem größeren Vorbau. Viele Tutzinger wundern sich darüber, denn direkt daneben gibt es auch einen Aufzug. Im Gemeinderat war der Rollsteg deshalb umstritten, manches Mitglied hielt ihn für überflüssig. Aber der zur Tengelmann-Gruppe gehörende Antragsteller TREI Real Estate Deutschland GmbH & Co. KG beharrte auf dem Vorhaben. Nur dann, argumentierte er, werde ein Geschäft im Obergeschoss von den Kunden angenommen. Dabei verwies der Antragsteller auch auf viele ältere Bürger in Tutzing. Die Erreichbarkeit galt auch für „Kik“ als Problem.

Verdrängt der dm mit der günstigen Lage im Einkaufszentrum nun Rossmann? Das Unternehmen hatte sich vor Jahren gegen den Einzug an der Lindemannstraße entschieden. Dort sollte zunächst nur ein Markt mit 320 Quadratmeter genehmigt werden. Ein Teil der Flächen, die der dm-Markt nun beziehen wird, standen seit der Einweihung des großen Einkaufs- und Bürogebäudes durch Tengelmann im Jahr 2011 leer.

von Lorenz Goslich