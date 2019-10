Pächterwechsel in der Film-Taverne

Das Speisenangebot bleibt gleich, der Pächter wechselt: Robert Knezovic gibt die Leitung der Tutzinger Film-Taverne an Stipo Renic ab.

Tutzing – Kurtheater, Film-Taverne, Bistro Flimmi’s: Das von der Familie Harthauser aufgebaute Angebot mitten in Tutzing ist einer der beliebten Treffpunkte in der Seegemeinde. In der 1982 neben dem Kino eingerichteten Gaststätte Film-Taverne steht nun ein Wechsel bevor: Wirt Robert Knezovic (49), vielen Stammkunden als „Rocco“ bekannt, und seine Frau Ruzica wollen sich aus gesundheitlichen Gründen langsam zurückziehen. Die Nachfolger stehen bereits fest. Die Knezovics kennen die neuen Wirte Stipo Renic (42) und seine Frau Jasna aus ihrer gemeinsamen Heimat Kroatien.

Sie alle leben schon lange in Deutschland, Knezovic war früher im Gasthof in der Au in Starnberg tätig, bevor er im August 2011 die Film-Taverne übernahm. Renic arbeitet seit Jahren in Bruchköbel nahe Frankfurt am Main. Für die Film-Taverne planen sie einen nahtlosen Übergang, wie sie bei einem Treffen mit dem Starnberger Merkur betonten. Im Dezember will Renic nach Tutzing, ins Stockwerk über dem Lokal, umziehen und dann auch gleich in der Gaststätte aktiv werden. In Bayern und besonders Tutzing gefalle es ihm gut, sagte er. Sein 16 Jahre alter Sohn wolle im Rhein-Main-Gebiet bleiben, aber das sei für ihn okay.

Der formelle Wechsel ist für März 2020 vorgesehen

Für März nächsten Jahres ist formell der Wechsel vorgesehen, doch Knezovic will auch anschließend weiter mitarbeiten. „Alles bleibt, wie es war“, versichert Renic. Für den Namen soll das genauso gelten wie für das Speisenangebot, das von Pizza und mediterraner Küche bis zu bayerischen und internationalen Gerichten reicht, und wohl auch weitgehend für die Belegschaft. Wenn im Lokal die meisten Plätze besetzt sind, was gar nicht selten vorkommt, können Gäste auch in das von Maximilian Harthauser betriebene Bistro Flimmi’s im Untergeschoss gehen und sich dort die selben Speisen wie oben servieren lassen.

Robert Harthauser, der Eigentümer der Film-Taverne, ist mit der neuen Lösung zufrieden. Seine Eltern Rita und Dieter Harthauser haben lange das Tutzinger Kino betrieben und 1982 zusätzlich die Gaststätte aufgebaut. Er führte die Gaststätte zunächst fort und erweiterte es dann um das Bistro.

von Lorenz Goslich