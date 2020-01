Person vermisst? Dramatische Suche im Starnberger See

Bei der Vermisstensuche im Starnberger See waren am Mittwochabend auch Rettungsboote von Wasserwacht und DLRG im Einsatz (unser Foto entstand bei einer Großübung im vergangenen Jahr).

Vor dem Midgardhaus

von Peter Schiebel

Florian Naumann

Katja Brenner

Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat am Mittwochabend nach einer möglicherweise vermissten Person im Starnberger See gesucht. Allein sechs Boote waren vor dem Midgardhaus in Tutzing im Einsatz