Randalierer wollen Bootshütten eintreten

Die Bootshütten an der Brahmspromenade in Tutzing waren am Wochenende das Ziel von Randalierern.

Vandalismus oder versuchter Einbruch? Starnberger Polizei ermittelt

Unbekannte haben am Wochenende versucht, zwei Bootshütten an der Brahmspromenade in Tutzing einzutreten. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.