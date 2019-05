Reiner Heidorn zeigt Botanik und ihre Auflösung

Großformatige Ölmalerei aber auch extreme Nahaufnahmen präsentiert Reiner Heidorn ab Anfang Juni in der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Das Thema der Austellung: die Botanik.

Tutzing – Mit seinen großformatigen Leinwänden bestückt der Weilheimer Künstler Reiner Heidorn von Montag, 3. Juni, bis zum 29. Juli, die Räume der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Die Ausstellung greift das Thema Botanik und Auflösung auf unter dem Titel „I was put on this earth“ (Ich wurde auf diese Erde gebracht).

Reiner Heidorn beschäftigt sich seit einiger Zeit in seiner großformatigen Ölmalerei mit der Botanik in großen Dimensionen und in kleinsten mikroskopischen Einheiten. Seine Bilder sind zum einen erhabene Landschaften ohne feste Strukturen, ohne aufragende Bäume, Himmel oder Horizont. Daneben gibt es Motive wie Süßwasser, Pflanzen, Polypen oder auch der Lichteinfall unter Wasser, im Regen, bei Sturm. Sie zeigen Räume wie in einem Traum, in denen es keine Begrenzungen zu geben scheint.

Heidorn zeigt extreme Nahaufnahmen

Gleichzeitig sind Heidorns Darstellungen extreme Nahaufnahmen, die Formen bis in ihre kleinsten Bestandteile auflösen. Darin erinnern sie an mikroskopische Betrachtungen, wie sie aus der Biologie oder Medizin bekannt sind. In der Wissenschaft offenbart diese detaillierte Darstellung nicht nur die originäre Struktur natürlicher Organismen, sondern auch deren Mutationen, genetische Veränderungen in ihrer DNA, die durch Eingriffe des Menschen in die Natur bedingt sind. Die Reflektion dieser sich im Stillen vollziehenden Katastrophen in der Folge von Klimawandel und Umweltzerstörung schleicht sich unweigerlich in Heidorns malerische Betrachtung der Natur und kann dennoch ihrer Schönheit nichts anhaben.

Reiner Heidorns aktuelles Werk ist eine Aufforderung, sich um den Planeten zu kümmern. „Der Klimawandel ist ein Thema, das uns alle angeht. Wir müssen verhindern, dass der Traum von der Natur, in der wir leben, zum Alptraum für zukünftige Generationen wird.“ So lautet auch sein Statement zur aktuellen Situation.

Die Ausstellung ist vom 3. Juni bis 29. Juli in der Akademie für politische Bildung in Tutzing zu sehen (Buchensee 1), montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr und auf Anfrage