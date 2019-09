Riesenüberraschung bei Golf-Turnier - und 90.000 Euro für die gute Sache

Hunderte Besucher hat am Samstag ein Turnier zugunsten der Tabaluga-Kinderstiftung nach Tutzing gelockt. Für den Schauspieler Michael Roll gab es dabei eine Riesenüberraschung.

Tutzing – Michael Roll war sichtlich gerührt: 70 Kinder versammelten sich am Samstag in einer Reithalle des Greinwaldhofs zu seinen Ehren und trugen vor 350 Gästen einen eigens geschriebenen Song vor: „Wir sind Tabaluga-Drachenkinder“. Roll war tagsüber Hauptorganisator eines Turniers im Golf-Club Tutzing zugunsten der Tabaluga-Kinderstiftung, die sich seit fast 35 Jahren um traumatisierte Kinder kümmert. Es war bereits der 25. „Tabaluga Golf Cup“.

Roll hat diese Serie vor 25 Jahren begründet, gemeinsam mit seiner Frau Claudia organisiert er sie jährlich mit großem Aufwand und mit Hilfe vieler persönlicher Kontakte. So waren unter anderem etliche bekannte Schauspieler dabei. Roll, der im Tutzinger Gut Deixlfurt lebt, unterstützt die Kinderstiftung besonders mit seiner Michael-Roll-Stiftung. Über all die Jahre sind fast 1,6 Millionen Euro zusammengekommen, wie Roll im Gespräch mit dem Starnberger Merkur sagte. Beim Turnier im vorigen Jahr gab es die Rekordsumme von 180 000 Euro, diesmal waren es 90 000 Euro. „Das Außergewöhnliche sind die Beständigkeit und die Verlässlichkeit“, sagte Dr. Jürgen Haerlin, Gründer und Chef de Tabaluga-Kinderstiftung, am Abend. Er nennt das Engagement des Ehepaars Roll „eine ganz außergewöhnliche Leistung – bei vielen anderen, die mitmachen, lodert das Feuer nur kurz.“

Beim Turnier war das Wetter nicht das beste, aber auch nicht das schlechteste. „In Egmating haben wir voriges Jahr im Sturzbachregen gespielt“, erzählte Roll schmunzelnd. An großer Teilnahme änderte das nichts. Da gebe es einen Ehrenkodex, sagte der Schauspieler. Er freute sich sichtlich darüber: „Es gibt so viel Bedürftigkeit in unserem Land und eine so große Bereitschaft zu helfen.“ Diesmal waren es 172 Turnier-Teilnehmer, Rekord waren 198. Der Tabaluga Golf Cup ist Teil des Eagles Charity Clubs, dessen 129 meist bekannte Mitglieder ihre Golfschläger regelmäßig für gute Zwecke schwingen. Michael Roll ist Vizepräsident. Seit elf Jahren organisiert er Turniere in Tutzing, vorher war er mit ihnen unter anderem in Bamberg und Starnberg auf Gut Rieden zu Gast. Auch etliche Eagles-Mitglieder waren am Samstag in Deixlfurt dabei. Roll selbst hat nicht selbst am Turnier teilgenommen – die Organisation war mit genug Arbeit verbunden. Den Teilnehmern bot er wie in jedem Jahr etwas ganz Besonderes: Der gebürtige Münchner, der selbst den Berufspilotenschein hat, flog sie mit einem gecharterten Hubschrauber auf Wunsch zu den Löchern – natürlich gegen Spende.

Die 70 Kinder, die am Abend ihr Lied für Michael Roll sangen, leben in fünf Häusern der Tabaluga-Kinderstiftung. Haerlin mit der Gitarre und zwei seiner Mitarbeiterinnen begannen, dann kamen die jungen Leute nach und nach auf die Bühne. „Da zieht’s einem so ein bisschen die Beine weg“, kommentierte Roll später ergriffen. Für die Kinderstiftung ist die Reithalle auf dem Greinwaldhof ein wichtiger Bestandteil der Arbeit, denn dort findet eine Reittherapie statt.

Auch bei diesem Thema war Michael Roll ganz früh mit dabei: Ein Pferd aus eigenem Besitz hat er vor Jahren der Stiftung überlassen. Reittherapien hält ihr Chef Haerlin bei traumatisierten Kindern für ausgesprochen wichtig: Sie fühlten sich auf einem starken Rücken im wahrsten Sinn des Wortes getragen.

Zwischen Schauspielerei und Sport

Gute Zusammenarbeit kann Folgen haben. Bei den Schauspielern Michael Roll und Elmar Wepper war das der Fall. Sie kennen sich gut, zum Beispiel aus gemeinsamen Dreharbeiten für die Fernsehserie „Happy Holiday“ vor Jahren auf Mallorca. Auch in Tutzing sind die beiden bekannten Darsteller schon lange aktiv: Sie engagieren sich im Beirat der Tabaluga-Kinderstiftung, mit der ihr Gründer Dr. Jürgen Haerlin zusammen mit derzeit etwa 150 Mitarbeitern schon hunderten traumatisierten Kindern auf neue Wege verholfen hat.

Auch bei dem von Roll organisierten „Tabaluga Golf Cup“ zugunsten der Stiftung machte Elmar Wepper mit. Er sei immer wieder gern in Tutzing, erzählte er am Rande. Unter den Teilnehmern waren auch die Schauspieler Sepp Schauer, den man als Dr. Günther Hofer aus der Serie „Wildbach“ kennt, Florian Fischer, der bei „Dahoam is Dahoam“ mitgewirkt hat, und Wolfgang Müller, der Bauunternehmer Huber aus der Fernsehserie „Um Himmels Willen“.

Auch prominente Sportler kamen zu dem Turnier auf der Golfanlage im Tutzinger Ortsteil Deixlfurt. Die bekannte Tennisspielerin Anke Huber reiste eigens aus Heidelberg an, auch die frühere Rennrodlerin Susi Erdmann und der ehemalige Skirennläufer Max Rauffer griffen zu den Golfschlägern. Der Bogen spannte sich bis zu Sibylle Beckenbauer, „Radio-Gong“-Chef Georg Dingler und dem Golfanlagen-Betreiber Dr. Dankmar Zinke sowie Clubpräsident Stephan Fuchs. Persönliche Kontakte zahlen sich dabei aus, so Beziehungen zu befreundeten Unternehmern.

Bei einem früheren Turnier hat der Gastronom und Ex-Wiesn-Wirt Sepp Krätz auf Rolls Bitte schnell mal 2000 Teller geliefert, diesmal besorgte jemand über Nacht eine Menge Schnapsgläser. Wenn Geld für den guten Zweck übrig bleiben soll, darf die Organisation nicht allzu viel kosten. Das haben annähernd 80 ehrenamtliche Helfer ermöglicht

Von Lorenz Goslich