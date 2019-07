Sabine Leutheusser-Schnarrenberger präsentiert ihre Neuerscheinung „Angst essen Freiheit auf“

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger stellte am Donnerstag ihr Buch „Angst essen Freiheit auf“ in der Tutzinger Buchhandlung Held vor. Die darin enthaltene Botschaft an die Bürger ist eine Warnung.

Tutzing – 67 Jahre und kein bisschen leise: Die Buchvorstellung von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger geriet am Donnerstagabend zur Warnung, dass auch die Bürger selber zur Ausdünnung ihrer Grundrechte beitragen.

Die Ex-Bundesjustizministerin schlug ihre Neuerscheinung „Angst essen Freiheit auf“ nur einmal auf. Sonst fasste sie ihre Thesen aus dem Stegreif zusammen, beinahe so temperamentvoll, als wolle sie noch einen imaginären Bundestag überzeugen.

Dass der Staat mehr Überwachungsmöglichkeiten beanspruchen will, rangierte zum Erstaunen vieler Zuhörer an hinterer Stelle der Sorgen. Denn gegen zu viel Neugier der Behörden lasse sich gut der richterliche Schutz des Bundesverfassungsgerichts erwirken. Schlimmer sei die Datensammelwut der Internetriesen. „An dermaßen dominante Markt-Akteure war 1949 noch gar nicht zu denken.“ Somit gebe es keinen Passus zur „informationellen Selbstbestimmung“, aber das Grundgesetz sei „Technologie-offen“ und die „Freie Selbstentfaltung“ könne leicht auf die digitale Welt übertragen werden. Als dritten Punkt der Freiheitsgefährdung identifizierte die Politikerin die Tendenzen in Richtung der „illiberalen Demokratie“: von dominanten Parteien gelenkte Justiz- und Medien-Systeme wie in Ungarn oder Polen.

Leutheusser-Schnarrenberger kritisiert die Gleichgültigkeit der Bürger

Als vierten Punkt der Ausdünnungsgefahr für Grundrechte benannte sie die Gleichgültigkeit und mangelnde Sensibilität der Bürger: „Die Einstellung ,sowas kann bei uns doch eh nicht passieren’ macht es leichter, dass man Freiheitsrechte einschränkt.“ Im Vortrag eingestreut waren konkrete Tipps: Wichtige Telefonnummern habe sie immer noch auf ihrem 20 Jahre alten, nicht internetfähigen Handy. Ihr Smartphone stecke sie in einen abschirmenden Beutel. Digitalgeräte mit wichtigen Daten nehme sie nicht mehr in Staaten außerhalb der EU mit. „Ich bin selber einmal Opfer eines Troll-Angriffs in Russland geworden.“

Neben dem kritischen Umgang mit der Digitaltechnik forderte sie einen Bewusstseinswandel. Wer aus Angst vor Anschlägen der Auswertung jeder privaten Kommunikation zustimme oder wer nur noch von „Lügenpresse“ rede, der leiste einem „Schwund an Wissen und Wahrnehmung“ Vorschub.

Ansonsten amüsierte die Politikerin mit einem Seitenhieb auf den „Kruzifixerlass“ von Markus Söder, der sicherlich bei einer Überprüfung in Karlsruhe gescheitert wäre: „Aber praktisch verfolgt er ihn gar nicht mehr weiter und der Ministerpräsident zeigt damit, dass er wenigstens lernfähig ist.“ Damit hatte die temperamentvolle Streiterin für die Grundrechte die Lacher auf ihrer Seite. Von ihrem Buch, aus dem sie letztlich nur eine halbe Seite vorgelesen hatte, gingen Dutzende signierte Exemplare über den Tresen. amb