Spielplatz bis in den Herbst gesperrt

Die Gemeinde Tutzing hat den Spielplatz in Traubing bis auf weiteres gesperrt. Grund sind Schäden an der Zaunanlage.

Traubing - Der hohe Wasserstand des Schwarzen Grabens in Traubing zu Wochenbeginn hat am Spielplatz Im Ried Spuren hinterlassen. „Die erheblichen Wassermassen haben in den vergangenen Tagen den Uferbereich und die darauf befindliche Zaunanlage stark beschädigt“, erklärte Tutzings geschäftsleitender Beamter Marcus Grätz. Es seien größere Reparaturen nötig, weswegen der Spielplatz gesperrt wurde. Da sowieso eine Erneuerung der Fläche für dieses Jahr geplant war, werden die Arbeiten zusammengelegt. Sie werden voraussichtlich bis Oktober dauern, erklärte Grätz.