Tutzinger Thai-König fliegt quer durch Europa, doch eine Sache verwundert

Thailands König Maha Vajiralongkorn fliegt mit einer Boeing 737 seit Wochen quer durch Europa. Dabei steigt der Herrscher, der in Tutzing eine Villa besitzt, aber selten aus. Laut einem Medienbericht hat das einen einfachen Grund.

Starnberg - Er ist einer der prominenteren Villa-Eigentümer am Starnberger See - und das will bei dieser Region etwas heißen. Nun wurde bild.de auf seine seltsamen Reisen durch Europa aufmerksam.

Laut Bild fliegt Thailands König Maha Vajiralongkorn nämlich seit Wochen mit seiner Boeing 737 umher. Neulich wurde der Thai-König auf Sylt gesichtet. Allerdings nur im Cockpit seiner Maschine. Er stieg nie aus. Die Maschine hob nach einer Stunde wieder ab, berichtet das Portal.

Oft landete er in Berlin - und flog dann wieder heim nach München

Ähnliche Szenen waren oftmals auch an den Flughäfen der Hauptstadt zu beobachten. Meist flog der König dann am Ende des Tages von Berlin wieder nach München. Also quasi nach Hause nach Tutzing. Vor zwei Jahren kaufe er dort eine denkmalgeschützte Villa und wohnt dort auch recht regelmäßig. Seit seiner Krönung muss er freilich auch hin und wieder nach Thailand. Aber auch seine Flugstunden absolviert der Monarch offenbar lieber über Bayern.

Nach seiner Krönung sorgte der Thai-König allerdings bei den Tutzingern für viel Unmut. Versteckte Kameras, die teils öffentlichen Raum rund um seine Villa überwachten und offen getragene Schusswaffen seiner Leibwächter waren der Grund. Doch es soll keiner sagen, nur weil der Mann inzwischen König ist, lasse er nicht mehr mit sich reden. Nach der öffentlichen Kritik wurden die Kameras wieder abmontiert.

Thai-König will offenbar seine Pilotenlizenz behalten

Die Reisen haben offenbar ihren guten Grund. Sie haben damit zu tun, dass der Thai-König immer selbst gern am Steuer seiner Boing sitzt. Um so eine Maschine allerdings als Kapitän fliegen zu dürfen, braucht es eine Verkehrspilotenlizenz. Und dafür muss man regelmäßig fliegen.

