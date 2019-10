Wenig Harmonie auf Tutzings Straßen

Lastwagen, Radlfahrer, Autos und Fußgänger - im Straßenverkehr müssen alle miteinander auskommen. In Tutzing gestaltete sich dies in letzter Zeit scheinbar schwierig.

Tutzing –Baustellenfahrzeuge und Schüler, Radfahrer und Autos: Konflikte verschiedener Verkehrsteilnehmer sorgen in Tutzing für Diskussionen. Es fehlt offensichtlich am harmonischen Miteinander.

Am späten Mittwochvormittag lieferten Lastwagen Material auf eine große Baustelle an der Oskar-Schüler-Straße. Über diesen Zeitpunkt hat sich Gisela Aigner sehr gefreut. Als Schulweghelferin hatte sie nämlich schon ihre liebe Not mit dem Zusammentreffen von Baustellenverkehr und Schülern morgens zwischen 7.30 und 8 Uhr. Mehr als 20 Laster, schätzt sie, haben um diese Zeit schon ein paar Mal für ein rechtes „Durcheinander“ gesorgt. Die Kinder und die Helferin fanden sich nur schwer zurecht.

Bürgermeisterin Greinwald vermisst die Harmonie unter den Verkehrsteilnehmern

Beim Lieferverkehr am späten Vormittag gab es keine derartigen Probleme, denn zu dieser Zeit waren keine Schüler unterwegs. „Inzwischen finden die Baustellen auf der Straße statt, nicht mehr auf den Grundstücken“, sagte Bürgermeisterin Marlene Greinwald neulich im Verkehrsausschuss des Gemeinderats überspitzt. Sie vermisst Harmonie unter den Verkehrsteilnehmern, die Gemeinde gerät immer wieder mitten hinein in Problemsituationen. An der Waldschmidt- und der Von-Kühlmann-Straße hob sie vor einigen Wochen nach Anliegerprotesten eine wegen einer Baustelle angeordnete Einbahnregelung wieder auf.

Der Fahrradclub ADFC beobachtete unterdessen Konflikte am Kallerbach. An der engen Bräuhausstraße sollen Parkbeschränkungen eine Lösung bringen. Verschärft hat die Diskussion die Genehmigung für Radfahrer, in manchen Einbahnstraßen entgegen der gesperrten Richtung zu fahren, so neuerdings auf der Greinwaldstraße. Bei einer Versammlung des Tutzinger Gewerbevereins ATG gab es Warnungen: Die Straße sei dafür zu eng, Radfahrer würden zu schnell fahren, Autofahrer zu unbedacht, es drohten Unfälle.

Auch das Verhalten vieler Radlfahrer sorgte für Diskussionen

Greinwald fand die drastischen Darstellungen „erschreckend“, wie sie kurz darauf im Ausschuss sagte. „Was ist los mit unseren Radlfahrern, dass sie nicht mehr aufpassen?“, fragte sie: Manche würden „wie die Wilden“ fahren, auch über Fußgängerampeln.

Das gelte nicht für alle Radler, widersprach Christine Nimbach (Grüne). Auch Dr. Toni Aigner (Freie Wähler) meinte, solche Beispiele würden hochgespielt. Klaus Hirschvogel von der Gemeindeverwaltung berichtete über Lob fürs Öffnen von Einbahnstraßen für Radfahrer in etlichen Gemeinden – eine Regelung, die auch für die Hallberger Allee in Tutzing im Gespräch ist. Doch Greinwald plädiert für eine „neue Kultur des Radfahrens“, für vorausschauendes Verhalten: „Wenn es eng wird, steig ich halt ab.“

Greinwald hofft auf das Modell „Shared Space“

Nach Meinung der Bürgermeisterin fehlt es generell an Rücksichtnahme. Langfristig hofft sie, das Modell „Shared Space“ einführen zu können, eine Verkehrsraumgestaltung mit Gleichberechtigung aller Teilnehmer. Einvernehmen aller Beteiligten kann sie sich sogar für die Hauptstraße vorstellen. Da der Sanierungsbeginn der Staatsstraße immer weiter verschoben worden ist, wird das allerdings noch dauern. Zurzeit sei es das Ziel, Mitte des nächsten Jahres mit den Kanalbauarbeiten zu starten.

von Lorenz Goslich