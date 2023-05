Bürger im Einsatz für den Minigolfplatz

Der Wunsch nach einem funktionierenden Minigolfplatz motivierte zahlreiche Tutzinger am Samstag zum Arbeitseinsatz an der Seestraße. © Andrea Jaksch

Pläne einer Neubelebung für den seit drei Jahren stillstehenden Tutzinger Minigolfplatz finden großes Interesse. Das belegte ein „Aktionstag“ am Wochenende. Auch Ideen für einen Betrieb der Anlage gibt es – vielleicht mit Bürgerengagement.

Tutzing – Auf der kleinen Anlage an der Seestraße in Tutzing war so viel Betrieb wie schon lange nicht mehr. Mehr als 20 Interessierte fanden sich am Samstag zu einem „Aktionstag Minigolfplatz“ ein, darunter mehrere Gemeinderäte und Mitglieder des Jugend- und Freizeitclubs JM. Ziel sei zunächst ein Neubetrieb für drei bis fünf Jahre, sagte CSU-Gemeinderat Ludwig Horn, der in einer hierfür im Gemeinderat gebildeten Arbeitsgruppe mitwirkt.

Der Bestand der Anlage als Minigolfplatz galt in jüngerer Zeit nicht mehr als sicher. Das hatte zuletzt die Behördenplanung für eine Flüchtlingsanlage an diesem Standort belegt, die nach Protesten an einer anderen Stelle – auf der Klosterwiese – errichtet wird. Wegen Finanzbedarfs der Gemeinde für die Schulsanierung steht seit einiger Zeit sogar ein Verkauf des Minigolf-Areals zur Debatte.

Beim Aktionstag gab Bürgermeisterin Marlene Greinwald aber fast schon eine Zusage für die weitere Minigolf-Nutzung: „Wenn sich Leute finden, die da mitwirken, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Gemeinderat leichtfertig eine andere Verwendung für die Anlage sucht und dass sie versilbert werden muss.“

Tutzinger Verschönerungsverein hat sich zur Unterstützung bereit erklärt

Damit bezog sich die Rathauschefin offenkundig auf Signale zur Mitwirkung von Einheimischen am künftigen Betrieb der Anlage, die an diesem Tag deutlich wurden. Auch der Tutzinger Verschönerungsverein hat sich zur Unterstützung bereit erklärt. So könnte alles schnell gehen, zudem sind Spenden für diesen Zweck wegen dessen Gemeinnützigkeit steuerlich absetzbar. Mit dabei waren am Samstag auch Vertreter des Tutzinger Fördervereins für Tourismus, so dessen Vorsitzende Sigrid Horn. Interessenten für einen gewerblichen Betrieb gibt es ebenfalls, wie Ludwig Horn mitteilte. Das könnte vielleicht für den Kiosk und gastronomische Nutzung gelten, während eine Bürgergruppe möglicherweise die Minigolfanlage betreuen würde – also quasi eine Kombination aus Bürgerinitiative und Gewerbebetrieb.

Es ist allerdings mit einigen Kosten zu rechnen. Jeweils 10 000 bis 15 000 Euro können es nach Schätzungen für zehn Bahnen und für den Kiosk sein. Weitere Aufwendungen kommen dazu, von Minigolfschlägern bis zu einer Lichtanlage, wenn ein Betrieb bei Dunkelheit möglich sein soll. Aber es gibt Finanzierungsideen. Georg Schuster, der in der Arbeitsgruppe des Gemeinderats mitwirkt, hält beispielsweise das Sponsoring einzelner Minigolfbahnen für möglich, so wie in Tutzing schon viele Parkbänke über den Verschönerungsverein gespendet worden sind.

Arbeitsgruppe will Gemeinderat Konzept vorlegen und möglichst schon im Juni Zustimmung erreichen

Zum Auftakt der Neubelebung gab es am Samstag, mit Brotzeit unterstützt von Peter Michlers „Getränke City“ und dem Café Erin, viel Engagement einzelner Teams, die sich der alten Matten auf den Bahnen, der Abfälle und der Zäune annahmen. Das Ergebnis ist beachtlich, die Anlage sieht schon deutlich besser aus. Die Arbeitsgruppe will nun dem Gemeinderat schnell ein Konzept vorlegen und möglichst schon im Juni seine Zustimmung erreichen.

Wie der frühere Pächter die Anlage hinterlassen hat, war umstritten. Bürgermeisterin Greinwald äußerte sich dazu kritisch: „Wenn der Vorpächter alles ordentlich gepflegt hätte, wäre die Anlage heute noch in Betrieb.“ Andere verwiesen dagegen auf gute, nach wie vor nutzbare Einrichtungen, für die der damalige Pächter und seine Familie gesorgt hätten. Die Toiletten seien in sehr gutem Zustand, sagte Horn, und der Kiosk sei zwar nicht „super“, aber einigermaßen in Ordnung. Man hätte die Anlage nach Beendigung der Pacht nicht einfach vergammeln lassen müssen, hielt eine Anwesende der Gemeinde vor. Die Bürgermeisterin machte begrenzte Kapazitäten geltend. nz