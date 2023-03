CSU Tutzing wählt 26-Jährigen zum Vorsitzenden: Bürgermeisterkandidat noch nicht benannt

Der neue Tutzinger CSU-Vorstand (v.l.): Stefanie von Winning, Günther Hill, David Becker-Vogt, Karsten Thost, Rolf Bäck, Johanna Pfänder, Alberto Mader, Ludwig Horn, Rolf Wünsch, Thomas Parstorfer, Rainer Jörg Hoegg, Markus Scholz, Sabrina Lanzl und die Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig, die die Wahl leitete. © nz

Mit einem Generationswechsel im Vorstand setzt die CSU in Tutzing ein Signal. Einen Bürgermeisterkandidaten hat sie noch nicht benannt. Nach schwierigen Zeiten plädieren Mitglieder eindringlich für Zusammenhalt.

Tutzing – Beim CSU-Ortsverband in Tutzing gibt es einen Generationswechsel. Der erst 26 Jahre alte Ludwig Horn ist am Donnerstag bei einer Mitgliederversammlung im Midgardstadl zum neuen Ortsvorsitzenden gewählt worden. Er folgt auf Thomas Parstorfer, der zehn Jahre lang an der Spitze stand und 15 Jahre dem Vorstand angehörte.

Horn, seit 2019 Vizevorsitzender, wurde mit großer Mehrheit gewählt, 28 Stimmen gab es für ihn, eine war ungültig. Der Vorstand wurde auch sonst in weiten Teilen neu und mit jüngeren Personen besetzt. Stellvertretende Vorsitzende sind wie bisher Rolf Bäck und neu Johanna Pfänder, Schatzmeister ist Karten Thost (31), Schriftführer David Becker-Vogt (27), Digitalbeauftragter Alberto Mader (29). Beisitzer wurden Stefanie von Winning, Rolf Wünsch, Rainer Jörg Hoegg, Florian Schotter, Markus Scholz, Sabrina Lanzl, Thomas Parstorfer und Günter Hill, Rechnungsprüfer Reinhard Frömel und Karl-Heinz Kriesler.

Horn dankte Parstorfer für seine Arbeit. Er habe die Mitgliederzahlen deutlich ausgebaut und sei „der absolute Topwerber bei der CSU“. Für ihn sei es eine große Ehre, sagte Horn, dass er für den Vorsitz vorgeschlagen worden sei. Er ist in Tutzing aufgewachsen, dort nach eigenen Worten fest verwurzelt und in vielen Vereinen tätig. Seit 2020 ist er Gemeinde- und Kreisrat. Über eine Bürgermeister-Kandidatur von Horn bei der im November bevorstehenden Wahl wird immer wieder spekuliert, doch das war in der Versammlung zumindest öffentlich kein Thema. Horn plädierte für eine Zusammenarbeit der Generationen, vom Klimaschutz bis zur Ortsentwicklung. Die CSU sieht er gut aufgestellt: Bei ihr gebe es den ältesten und den jüngsten Gemeinderat, Unternehmer seien genauso vertreten wie Beamte, Handwerksmeister genauso wie Doktoren.

Parstorfer machte kein Geheimnis aus seiner Enttäuschung über zuletzt drei für die CSU verlorene Tutzinger Bürgermeisterwahlen. Verantwortlich machte er dafür auch eine Spaltung des Ortsverbands, der schon 2008 „geteilt“ in den Wahlkampf gegangen sei. Bitter erinnerte er an Streitereien und den Rücktritt des kompletten Vorstands damals. Er habe versucht, die Gruppe zu befrieden und wieder zu „einer“ Mannschaft zu machen. „Das ist zum großen Teil gelungen“, sagte er, „aber es gab immer wieder Fädenzieher.“ Das habe genau das Gegenteil gebracht: „Dass wir bis heute keinen Bürgermeister haben.“ Er selbst habe wohl auch Fehler gemacht, gestand Parstorfer. So tue es ihm leid, dass die CSU frühere Mitglieder verloren habe, so Claus Piesch und Conny Schuster. Parstorfer appellierte eindringlich an alle Mitglieder und auch die der Tutzinger Senioren-Union, die „ein Teil dieser Organisation“ sei, zusammenzustehen: „Jetzt kommt der nächste Wahlkampf auf uns zu.“

Dr. Thomas von Mitschke-Collande dankte Parstorfer für seine Arbeit als Vorsitzender. Bei den diversen Wahlkämpfen habe der Tutzinger CSU auch der Wind aus Berlin und München kräftig entgegengeblasen: „Dafür haben wir es sehr gut hingekriegt.“ Die Wahlergebnisse im Gemeinderat seien immer im Durchschnitt gewesen, es habe nie Ausreißer nach unten gegeben.

Für langjährige Parteizugehörigkeit ehrte Parstorfer etliche Mitglieder: Ursula Bauer, Hubert Hupfauf, Dr. Alfred Leclaire, Heinz-Klaus Mertes (für 55 Jahre), Wolfgang Herbststreit, Erich Hupfauf, Peter Kremer, Peter Lanio, Dr. Albrecht Ulrich (50), Heinz Leitner, Heinrich Michel (40), Renate Leitner, Christine Pisarek, Christoph Pisarek (30), Armin Heil, Reiner Jörg Hoegg, Reinhard Frömel, Dr. Thomas von Mitschke-Collande, Stefan Pelkofer, Hans Spitzer, Jürgen Wunsch und Rosemarie Wunsch (20). nz