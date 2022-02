„Ein sehr trauriges Jubiläum“- Leerstand seit 10 Jahren

Seit einem Jahrzehnt Stillstand: Jan Köllmann, Berthild Köllmann, Heike Grund, Marius Cammerer, die Eigentümer Conny und Georg Schuster sowie Sigrid Horn als Vorsitzende des Fördervereins (v.l.) für Tourismus trafen sich am Freitag vor dem „Andechser Hof“, der seit zehn Jahren leer steht. © Andrea Jaksch

Das ist ein „Jubiläum“ der besonderen Art: Seit zehn Jahren dauert der Leerstand der früheren Traditionswirtschaft „Andechser Hof“ in Tutzing an. Das sorgt für viel Gesprächsstoff in der Gemeinde.

Tutzing – Einige Mitglieder des Tutzinger Fördervereins für Tourismus haben sich am Freitag vor dem „Andechser Hof“ getroffen. „Ein sehr trauriges Jubiläum“, sagte Vereinsvorsitzende Sigrid Horn, „weil nichts weitergeht.“ Denn ziemlich genau vor zehn Jahren haben die letzten Pächter der Traditionsgaststätte, die damals dem Kloster Andechs gehörte, aufgehört – seitdem steht das Gebäude an der Hauptstraße leer.

Sigrid Horns Vorgängerin Kristina Danschacher hat 2015 für einen Appell zur Wiedereröffnung des „Andechser Hofs“ mehr als 2300 Unterschriften gesammelt. 2018 kaufte das Tutzinger Ehepaar Conny und Georg Schuster den „Andechser Hof“. Eine Anfang 2019 vorgestellte Neubauplanung fand im Gemeinderat viel Beifall – doch aus ihr wurde bis heute nichts. Im April 2021 erklärten die Eigentümer in einem offenen Brief bitter, sie hätten „die notwendige Unterstützung in den letzten Jahren sehr vermisst“.

Geplante Eröffnung des Gasthauses war im Dezember 2021

Zu dem kleinen Treffen gestellten sich auch die Eigentümer. „Wir wollten das neue Gasthaus im Dezember 2021 eröffnen“, sagte Georg Schuster. Die Gastronomie mit Biergarten sei durchgeplant gewesen, samt Vorvertrag mit einer Brauerei über 20 Jahre. Doch dann seien die Eigentümer von der Gemeinde mit der Forderung nach einem zweiten städtebaulichen Vertrag konfrontiert worden, nach einem ersten, in dem sie sich zur Kostenübernahme verpflichtet hatten. Nun sollten nach ihren Angaben weitere Auflagen hinzukommen: Lebenslange Sicherung der Gastronomie, ab deren sechswöchigem Stillstand eine Vertragsstrafe. Bürgermeisterin Marlene Greinwald sagte auf Nachfrage dazu: „Wir wollen uns nicht auf eine zeitliche Beschränkung der Gastronomie einlassen.“ Eine Vertragsstrafe mit solchen Bedingungen sei ihr nicht mehr bekannt. Städtebauliche Verträge könne man aber auch im Einvernehmen wieder ändern.

Der Wirtschafts- und Tourismusreferent des Gemeinderats, Dr. Wolfgang Behrens-Ramberg, weiß, mit welcher „Traurigkeit“ die meisten Tutzinger auf den geschlossenen „Andechser Hof“ blicken: „Was wir alle wollen, ist Leben auf der Hauptstraße.“ Bürgermeisterin Greinwald meint aber: „In vielen Orten gibt es heute leer stehende Gasthäuser – da sind wir nicht allein, deshalb schockt mich der zehnjährige Leerstand gar nicht so sehr.“ Sie bedauere ihn, aber bei so einem Grundstück werde halt auf möglichst hohe Bebauung spekuliert. Dazu sagt Georg Schuster, bei seiner Planung sei es um wenig Baurechtsmehrung gegangen. Viel mehr Baurecht werde dagegen an anderen Stellen im Ortszentrum geschaffen, so beim Nachfolgebau des Edeka-Markts gegenüber der Marienstraße oder bei einem Bau gegenüber dem Gymnasium – und für die betreffenden Neubauten habe es relativ schnell Zustimmung gegeben.

Gemeinde arbeitet an Bebauungsplan ohne Investor

Wie der Stand der Dinge ist? Aktuell gilt eine Veränderungssperre. An einem Bebauungsplan arbeitet die Gemeinde nach Angaben von Marlene Greinwald „ohne den Investor“. Vorgesehen ist also ein so genannter Angebots-Bebauungsplan, ähnlich wie beim Seehof und in anderen Fällen. So ein Plan legt fest, was die Gemeinde will – daran können sich Investoren halten oder es bleiben lassen.

„Bei uns melden sich immer wieder Interessenten“, sagt Georg Schuster. Gespräche mit einem potenziellen Investor sollen in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats auf Kritik gestoßen sein. Wirtschaftsreferent Behrens-Ramberg mahnt parallel zur Fortführung des Bebauungsplans Aufgeschlossenheit der Rathausverwaltung gegenüber potenziellen Investoren an. Mehr Leben in der Hauptstraße komme allen zugute, sagt er unter Hinweis auf die Straßenerneuerung, etliche Neubaupläne und die Platzgestaltung bei der Marienstraße: „In diesen Aufbruch im Ortszentrum gehört auch der Andechser Hof.“

Kristina Danschacher, die langjährige Vorsitzende des Tourismusvereins, fordert aber auch klare Informationen vom Gemeinderat darüber, „was in diesen zehn Jahren wirklich gelaufen ist“. nz