Tutzing fehlt ein Löwe - Bekannte Skulptur am See ist derzeit auf „Reha“

Ein Tutzinger Löwe in Variationen: Derzeit fehlt einer der beiden vor dem Midgardhaus, weil die Gemeinde ihn auf „Reha“ geschickt hat. © Wagner

Der Löwe vor dem Midgardhauses in Tutzing ist seit Kurzem alleine. Sei Gefährte befindet sich derzeit auf „Reha“.

Tutzing – Sie gehören zu den meistfotografierten Objekten am Starnberger See, sind beinahe weltbekannt – aber nur noch einer der beiden Löwen steht vor dem Midgardhaus am Tutzinger Ufer. Der Sockel des anderen ist auf einmal leer. Viele Passanten rätseln: Muss man sich um ihn Sorgen machen? Bürgermeisterin Marlene Greinwald gibt auf Nachfrage des Starnberger Merkur Entwarnung: „Der Löwe ist auf Reha“, sagt sie schmunzelnd. Richtig kaputt sei er schon gewesen.

Einer der beiden Löwen ist größer, der andere kleiner. Früher standen an dieser Stelle zwei gleichartige Löwen – das ist auf einem Aquarell des englischen Alpenmalers Edward Theodore Compton (1849-1921) gut zu erkennen. Damals war der eine aus Bronze, der andere aus Stein. Simon Ferber hatte sie 1870 aufstellen lassen, nachdem er die 1853 vom Grafen von Vieregg errichtete Villa erworben hatte.

„Nach dem Krieg ist einer der Löwen abhanden gekommen“, erzählt Altbürgermeister Dr. Alfred Leclaire. Er steuert dazu noch eine ganz besondere Geschichte bei: Auf der mehr als 11 000 Kilometer entfernten Insel Java steht in einem Schloss exakt der gleiche Löwe wie der – derzeit unpässliche – kleinere in Tutzing. Leclaire und seine Frau Irmi waren völlig erstaunt, als sie den „Zwilling“ 2008 bei einer Reise auf der indonesischen Hauptinsel zufällig entdeckten. Sie haben damals unter anderem die Stadt Solo, auch Surakarta genannt, besucht. In einem der zwei fürstlichen Paläste „Kraton Surakarta“ und „Puri Mangkunegaran“ standen sie plötzlich vor dem prachtvollen Exemplar. Für Leclaire steht fest: „Beide Löwen stammen unzweifelhaft aus derselben Gießerei.“

Der derzeit freie Sockel am Ufer findet unterdessen schon gelegentlich andere Verwendung. Lilly, der zehn Monate alten Labrador-Hündin des Tutzinger TSV-Vorsitzenden Mark Habdank, gefällt dieser Platz zum Beispiel recht gut. Die Gesundung des Löwen wird wohl nicht ganz billig werden, vermutet Bürgermeisterin Greinwald. Ein Gutachten soll nähere Aufschlüsse bringen. Sponsoren, die sich an den Kosten beteiligen, wären der Gemeinde natürlich willkommen – zumal es bei den Löwen allein nicht bleiben wird, wie die Rathauschefin sagt: „Wir müssen auch die Ufermauer sanieren.“