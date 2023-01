Viele Sanierungen und ein Wunsch

Von: Sandra Sedlmaier

Die Bürgermeisterin vor einem wichtigen Tutzinger Projekt: Marlene Greinwald vor der Mittelschule, deren Sanierung heuer starten soll. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Über Arbeit kann sich die Gemeinde Tutzing nicht beklagen. Viele Projekte werden derzeit im Rathaus vorbereitet, begleitet oder in diesem Jahr zum Abschluss gebracht. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt ist das augenfälligste Projekt, dessen Abschluss vermutlich viele herbeisehnen. Das teuerste Projekt ist schätzungsweise die Sanierung der Mittelschule und der Alten Volksschule.

Tutzing - Der Großteil der Mittelschüler lernt seit September in der Feldafinger Kaserne, damit das Gebäude in der Tutzinger Ortsmitte saniert werden kann. Nur die Grundschüler sind noch in Tutzing. „Sie sind in ihrem Trakt und sehr beengt“, berichtet die Bürgermeisterin. Das Lehrerzimmer ist nun im früheren Schülercafé untergebracht. Das Sekretariat wechselt zwischen Kaserne und Tutzing. Neben dem Mittelschulgebäude wird auch die denkmalgeschützte alte Schule saniert. Dort soll die Schulverwaltung unterkommen, das Lehrerzimmer und ein Computerraum. „Die Alte Schule wird barrierefrei erschlossen, das wird das Herzstück der Schule“, kündigt Greinwald an. Der Hort, der vorher dort war, ist inzwischen im Lehrerwohnhaus nebenan.

Die große Baustelle hat noch nicht begonnen. Für die Arbeiten, die unter anderem den Neubau einer Mensa für die ganze Schule, eine Aula und ein Satteldach für das Mittelschulgebäude vorsehen, rechnet die Gemeinde mit Kosten von 25 Millionen Euro. Nach Abzug der Fördergelder und der Beiträge benachbarter Gemeinden Pöcking, Feldafing und Bernried, die die Schule ebenfalls nutzen, bleiben Tutzing Kosten von 9 bis 10 Millionen Euro, schätzt Greinwald. Die Arbeiten auf Eis legen, wie es der Landkreis aus Geldnot heraus mit den Gymnasien macht, ist für Greinwald keine Lösung. „Das Projekt kann man nicht stoppen. Wir müssen 2025 wieder aus der Kaserne raus.“ Sollte sich bis 2025 keine alternative Finanzierung auftun, muss die Gemeinde die Kustermannvilla verkaufen, um die Schulsanierung zu bezahlen. Sonst hätte das Landratsamt den Haushalt nicht genehmigt. „Wir hätten gerne einen Plan B“, sagt Greinwald. Aktuell wird die Villa als Ausstellungsort genutzt, später als Coworking-Space.

Sanierung der Ortsdurchfahrt

Die Sanierung der Hauptstraße geht in diesem Jahr in eine neue Phase: Der besonders sensible, innerörtliche Bereich ist an der Reihe. Dabei ist die Gemeinde einer von drei Bauherren neben Staatlichem Bauamt und Abwasserverband. Die Gemeinde kümmert sich um Trinkwasserleitungen und Gehwege. Probleme haben in der Vergangenheit die Spartenträger gemacht. „Die pfuschen uns ganz schön rein“, stellt Greinwald fest. „Zum Teil haben sie Ampeln in die Ampeln reingestellt – das machte oft den Eindruck von Chaos.“ Sie weiß, dass die Straßensanierung eine Belastung für alle ist und bittet weiter um Geduld. Was in der Ortsmitte passieren wird, steht größtenteils fest. „Verschwenkung der Fahrbahn, Parkplätze in Buchten, so viele Bäume wie möglich“, zählt die Bürgermeisterin auf. „Der Fahrrad- und der Autoverkehr müssen sich eine Fahrbahn teilen – wir hoffen, dass die optische Verlangsamung dabei hilft.“

Mobilfunk und Glasfaser

Das Thema Mobilfunk und Funkmasten kocht in Tutzing wieder hoch, weil die Telekom einen Funkmast in Monatshausen bauen will – sehr zum Missfallen der Anwohner. Ein altes Problem. Greinwald fasst es so zusammen: „Der Bürger will versorgt sein, gleichzeitig gibt es die Angst vor Strahlung.“ Fraglich sei derzeit, ob das vom Gemeinderat verabschiedete Mobilfunkkonzept überhaupt noch Gültigkeit habe. Es sieht vor, dass die Gemeinde den Betreibern Standorte vorschlägt. Ob das im Fall von Monatshausen möglich ist, ist unklar: „Ich weiß nicht, ob wir einen besseren Standort haben“, so Greinwald.

Der Glasfaserausbau für schnelles Internet soll 2023 voranschreiten – allerdings ohne „Hello Fiber“ (siehe Artikel unten). Sicher sei, dass die Telekom ihr Netz ausbauen will. Die Gemeinde nutzt ein Förderprogramm für periphere Ortsteile, wie Greinwald sagt. „Dafür schießen wir mehr als 100 000 Euro zu.“ Geplant sei Glasfaser für Deixlfurt, Ilkahöhe, Rößlberg, Neuseeheim und Obertraubing, so Greinwald. Im Zuge dessen soll der ganze Ort versorgt werden, wobei sie nicht überall mit aufgerissenen Straßen rechnet. „Die Telekom hat zum Teil die Glasfaser schon bis zu die Verteilerkästen verlegt. Es geht jetzt noch darum, die Häuser anzuschließen.“ Im Süden seien Leerrohre verlegt, die die Telekom nutzen könne.

Integriertes Konzept für Stadtentwicklung

2023 packt Tutzing den Prozess für das ISEK an, für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept. Es ist Voraussetzung für Mittel aus der Städtebauförderung. Derzeit suche man per Ausschreibung nach einem Büro, das den Prozess begleitet. Auch die Meinung der Bürger ist dabei gefragt. In welcher Form, ist noch unklar. Konkret geht es um das Areal zwischen Bahn und See. „In die Untersuchung fließt aber auch das ganze Gemeindegebiet ein“, sagt Greinwald. Der Prozess soll Tutzing dabei helfen, seine Stärken herauszustellen und Schwachstellen zu überwinden. Insgesamt soll der Ort lebenswerter werden. Greinwald stellt sich vor, dass Städtebauförderungsmittel etwa für den Platz fließen könnten, der bei der Marienstraße entstehen wird, beim Rathaus oder am Thomaplatz.

Klimaschutz und Klimaneutralität

Beim Klimaschutz sei Tutzing auf einem guten Weg, sagt Greinwald. „Wir hatten das Glück, uns dem Energieeffizienzwerk Oberland anschließen zu können – die sind schon weiter als wir im Landkreis mit der Energieagentur.“ Das Netzwerk unterstütze die Gemeinde etwa dabei, die Gasheizung der Mittelschule mit einem zeitgemäßen Energie- und Heizungskonzept umzurüsten. „Wir heizen dann mit Wärmepumpe.“ Die Initiative Tutzing klimaneutral erhält ebenfalls viel Lob von der Bürgermeisterin. Sie ist im Lenkungskreis und hofft auf noch mehr Unterstützung seitens der Bürgerschaft. „Es ist unheimlich wichtig, dass die Bürger mitmachen – die Kommune kann die Energiewende bis 2035 nicht alleine schaffen.“ Nachdem die Windenergie in Tutzing kaum genutzt werden könne, brauche man mehr Fotovoltaikanlagen, auch und vor allem auf privaten Dächern. Und auch auf Freiflächen, doch die seien nicht einfach zu finden. Greinwald wünscht sich in diesem Zusammenhang einen Gemeinwohl- oder Nachhaltigkeitsbeschluss vom Gemeinderat: „Dass wir alles, was wir machen, auf das Gemeinwohlprinzip hin hinterfragen.“