Kanalsanierung in Tutzing: Ein Tag ohne Klo

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Die Sanierung der Hauptstraße in Tutzing ist nicht nur für das federführende Staatliche Bauamt eine Herausforderung. Auch der Abwasserverband Starnberger See, der das Projekt zusammen mit Bauamt und Gemeinde stemmt und die Kanalisation erneuert und saniert, muss Unvorhergesehenes meistern. (Symbolbild). © Ralf Hirschberger/dpa

Die Sanierung der Schmutzwasserkanäle in Tutzing soll möglichst grabungsfrei ablaufen. Auch im südlichen Bereich der Hauptstraße wird nächstes Jahr nochmals gearbeitet – möglicherweise mit tageweisen Beeinträchtigungen für die Anwohner.

Tutzing – Die Sanierung der Hauptstraße in Tutzing ist nicht nur für das federführende Staatliche Bauamt eine Herausforderung. Auch der Abwasserverband Starnberger See, der das Projekt zusammen mit Bauamt und Gemeinde stemmt und die Kanalisation erneuert und saniert, muss Unvorhergesehenes meistern. Etwa den schlechten Untergrund in Tutzing. Deshalb soll die Sanierung der Schmutzwasserkanäle möglichst grabungsfrei ablaufen. Details berichtete der zuständige Ingenieur beim Abwasserverband, Christoph Knobloch, am Donnerstag in der Verbandsversammlung.

Im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt werden auch alle Kanäle erneuert oder saniert. Derzeit wird am Bauabschnitt 3 im Norden der Gemeinde gearbeitet. Auch vom Abwasserverband, der dort gerade die Niederschlagswasserkanäle erneuert. Der Verband muss im ersten Quartal 2023 auch noch mal im Süden der Hauptstraße ran, im vom Staatlichen Bauamt bereits fertiggestellten Bauabschnitt 1 – allerdings nur unterirdisch, um die Schmutzwasserkanäle zu sanieren.

2024 soll der Schmutzwasserkanal im dann straßenseits fertiggestellten Bauabschnitt 2 erfolgen

Das passiert mit Hilfe einer Technik, die Schlauchlining heißt. In die bestehenden Kanäle wird ein mit Harz getränkter Schlauch aus glasfaserverstärktem Kunststoff eingeführt, der dann unter UV-Licht aushärtet. Der danach etwas geringere Querschnitt der Rohre ist laut Knobloch kein Problem. Die Technik habe der Verband bereits bei der Sanierung des Ringkanals in Seeshaupt praktiziert. In Tutzing nutzt er dafür erstmals Glasfaser.

Im kommenden Jahr sollen die Bauabschnitte 1 und 3 auf diese Weise gemacht werden. 2024 soll der Schmutzwasserkanal im dann straßenseits fertiggestellten Bauabschnitt 2 erfolgen. Während der Arbeiten an den bestehenden Schmutzwasserkanälen muss laut Knobloch ein sogenannter Bypass gelegt werden, damit das Abwasser weiter entsorgt werden kann. Für Anwohner bedeute dies, dass sie ihre Toiletten teils nicht benutzen können. „Es ist maximal ein Tag“, sagte Knobloch. „In der Früh wird abgeschaltet und abends wieder eingeschaltet.“ Auch die Hausanschlüsse sollen grabenlos wieder angebunden werden. Die betroffenen Anwohner würden selbstverständlich rechtzeitig informiert.

grabenfreie Arbeiten favorisiert der Abwasserverband auch wegen des schlechten Untergrunds

Das grabenfreie Arbeiten favorisiert der Abwasserverband auch wegen des schlechten Untergrunds: „Im ersten und dritten Bauabschnitt zeigte sich: Dem Bodengutachten können wir nicht ganz vertrauen“, sagte Knobloch. Das Erdreich, das der Abwasserverband im Zuge der Arbeiten entferne und untersuchen lassen müsse, habe mittlerweile die Deponieklasse 1. Das heißt, das Material beinhaltet ungefährliche, aber auch gefährliche Stoffe wie etwa Asbest, wie das Landesamt für Umwelt auf seiner Homepage die Deponieklasse 1 definiert. Knobloch berichtete von Teerstücken im Aushub. Das ziehe eine teure Entsorgung nach sich, aber auch viel Verkehr, um den Aushub wegzufahren. „Wir graben zum Teil bis vier, fünf Meter Tiefe. Wenn das Material belastet ist, kann man es nicht mehr einbauen. Dann muss man neuen Kies kaufen und anliefern.“ Dieser Verkehr zusammen mit dem Entsorgungsverkehr stelle eine enorme Belastung für die Baufirma dar. „Die muss dann die Lastwagen herbringen“, sagte Knobloch. An manchen Stellen sei eine offene Bauweise jedoch nicht zu vermeiden, gab er zu bedenken. „Wir werden nicht ganz auf den Bagger verzichten können.“

Die Kosten für grabenlose Sanierung in den Bauabschnitten 1 und 3 bezifferte der Projektleiter auf 620 000 Euro, 350 000 Euro fallen für den ersten Bauabschnitt an, 270 000 Euro für den zweiten. Derzeit geht der Abwasserverband von Gesamtkosten für die Erneuerung und Sanierung des Kanalsystems in der Tutzinger Hauptstraße in Höhe von 9,35 Millionen Euro aus. Davon sind knapp 3,5 Millionen Euro für den zweiten Bauabschnitt im Ortszentrum Tutzings reserviert.