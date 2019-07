Kinder sind die Stars auf der Lindlwiese

Zirkus- und Musikattraktionen gibt es die ganze Woche über in Tutzing – und die Stars sind Kinder: Gestern und heute mit einem Tabaluga-Kindermusical, Mittwoch und Donnerstag mit einem Sonderprogramm.

Tutzing – „Die Magie, das Funkeln – das alles ist zauberhaft“: Cornelia May, die Vorsitzende des Fördervereins für die Grund- und Mittelschule, geriet gestern ins Schwärmen, als sie im Zirkuszelt auf der Tutzinger Lindlwiese saß. Dabei war es nur eine Probe, bei der sie zuschaute. Auch etliche Eltern, die am Wochenende das Zelt mit aufgebaut haben, schienen die Atmosphäre zu genießen, ebenso die Lehrer und Rektorin Anne-Katrin Schallameier, die am Wochenende dazu kam. Das Zelt, mit dem der Projektcircus Hein aus Sachsen-Anhalt durch Deutschland tourt, findet in dieser Woche in Tutzing doppelte Verwendung: Gestern Nachmittag war dort die umjubelte Premiere des Musicals „Tabaluga und das verschenkte Glück“. Heute um 16.30 Uhr ist eine weitere Vorstellung des Musicals.

Am Mittwoch und Donnerstag haben 300 Kinder aus der Tutzinger Grund- und Mittelschule ihren großen Auftritt, jeweils um 15 und 18 Uhr. Sie sind dann Artisten, Clowns, Zauberer oder Jongleure. Gestern haben 150 Kinder eifrig geprobt, heute ist die nächste 150-köpfige Gruppe an der Reihe.

Für das Musical „Tabaluga und das verschenkte Glück“ und seine vielen Mitwirkenden kam das Zelt wie gerufen. Die Premiere gestern sorgte für viel Begeisterung. Helene von Rechenberg, Kirchenmusikerin der katholischen Pfarrei St. Joseph, und die Schauspielerin Christine Adler haben das Stück des Wahl-Tutzingers Peter Maffay mit mehr als 20 Mitwirkenden des Kinderchors St. Joseph eingeübt. Viele weitere Helfer sind dabei, vom Country-Poeten Erik Berthold mit Kindern der Fünfseenschule Starnberg über die Faschingsgesellschaft Perchalla, die Kostüme zur Verfügung stellte, bis zu zahlreichen Kreativen und Künstlern.

Vor der zweiten Tabaluga-Aufführung heute Nachmittag sind wieder Zirkus-Proben angesagt. Konrektorin Marianne Fentzloff hatte das Angebot erhalten, es im Lehrerkollegium vorgestellt und sofort viel Zustimmung erhalten. Die Gemeinde unterstützt das Projekt.

„Total begeistert“ war gestern Judith Eber, Lehrerin der Klasse 3a, als sie ihren Schützlingen zuschaute. „Die Kinder sind wirklich die Hauptdarsteller“, sagte ihre Kollegin von der 5b, Ramona Zeus, zufrieden. Am Trapez, Rad schlagend, jonglierend, zaubernd, tanzend, als Clowns: Tatsächlich haben alle Aufgaben gefunden, die ihnen besonders liegen. Für die Mitwirkung in dieser Woche muss jeder beteiligte Schüler 15 Euro bezahlen; der Förderverein der Schule springt ein, wenn sich Eltern das nicht leisten können.

Der Zirkus, der in Jessen an der Elster daheim ist, wird in vierter Generation von der Familie von Hein Mabema-Versaje geführt. Die mitwirkenden Kinder sind für ihn die Stars in der Manege, ihnen will er „spielerisch eine Verantwortung übergeben“, wie er sagt.

Lorenz Goslich