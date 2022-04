Albers-Villa: Petition abgelehnt - Technische Universität München soll Gebäude nutzen

Von: Sandra Sedlmaier

Haben sich viele Monate für eine Öffnung der Albers-Villa und gegen die Nutzung durch die Technische Universität München engagiert: die Petentinnen Stefanie Knittl (l.) und Lucie Vorlickova. © Andrea Jaksch

Es bleibt dabei: Die Technische Universität München soll die Albers-Villa in Garatshausen nutzen. Das bekräftigte der Haushaltsausschuss des Landtags gestern und erteilte den Petitionen zur Öffnung der Villa für die Öffentlichkeit eine klare Absage. Auch die Sache mit der möglichen Steuerhinterziehung des Freistaats ist geklärt.

Garatshausen – Die Mitglieder des Haushaltsausschusses des Landtags waren sich einig: Die Technische Universität München (TUM) mit ihrer „Jungen Akademie“ ist ein guter Nutzer für die Albers-Villa in Garatshausen samt Park. Seit mehr als zwei Jahren beschäftigt sich der Haushaltsausschuss mit der Zukunft der Villa. Die Bemühungen von Stefanie Knittl und Lucie Vorlickova aus Tutzing, die Villa per Petition „Albers für alle“ einer öffentlichen Nutzung zugänglich zu machen, sind gescheitert.

Zwar hat sich die TUM bereit erklärt, den Garten der Villa von Mai bis Oktober sonntagnachmittags für die Allgemeinheit aufzuschließen, doch das war nicht das, was sich die Petentinnen vorgestellt hatten. Zudem war der Ausschuss verärgert über eine Stellungnahme, die die erkrankte Vorlickova vorab geschickt hatte.

Allgemeinheit soll an Sonntagen von Mai bis Oktober von 14 bis 19 Uhr Zugang zum Park haben

Fast zwei Stunden wurde im Konferenzraum des Maximilianeums diskutiert. Das Konzept der TUM, die Villa für Seminare für die „Junge Akademie“ und das Sommerfest zu nutzen, war dem Ausschuss bekannt. Ein Vertreter des Wissenschaftsministeriums ergänzte das bisherige Konzept. So soll die Allgemeinheit an Sonntagen von Mai bis Oktober von 14 bis 19 Uhr Zugang zum Park haben, ein Stichweg soll bis zum See verlängert sowie die Teichanlage wiederhergestellt werden. Die TUM wolle mit örtlichen Vereinen und den Akademien zusammenarbeiten und einen Hansi-Burg-Hans- Albers-Park auf der sogenannten Pferdewiese schaffen. Letzteres ist aber so gut wie vom Tisch. „Diesen Park will in Garatshausen eigentlich keiner“, sagte Ausschussvorsitzender Josef Zellmeier. Wichtiger sei der Zugang zum See und zum Garten.

Hansi Burg und Hans Albers lebten in dem Gelände direkt am See in Garatshausen. Albers kaufte das Haus 1937. © Archiv

Die Grünen geben die Villa zwar gerne an die TUM, wollten aber mehr Zugangszeit für die Öffentlichkeit. Die TUM machte deutlich, dass die Sonntagsöffnung vom lokalen ehrenamtlichen Engagement, allen voran des Kulturvereins Garatshausen abhängig ist. „Die TU ist keine Melkkuh, die alles zahlt und auch noch die Öffnung des Parks koordiniert“, sagte TU-Vertreter Prof. Arnulf Melzer. „Deshalb sollen sich die, die die Öffnung wünschen, auch einbinden lassen.“

Die TUM hatte den Staatsbedarf für ihre „Junge Akademie“ angemeldet, nachdem die Staatsregierung eine Anfrage herumgeschickt hatte, wer die Albers-Villa nutzen wolle. Laut Melzer investiert sie 7,5 Millionen Euro, die sie aus Spenden erwirkt. Das denkmalgeschützte Gebäude muss saniert werden, zudem ist ein Seminarbau geplant.

Ernst Weidenbusch (CSU) goss ein wenig Wasser in den Wein. Er wollte genau geklärt haben, was auf dem Gelände künftig passiert. „Wir lassen doch nicht irgendwelche Nutzungen zu – ich kann doch nicht eine Kirmes dort machen.“ Das soll vertraglich nachgebessert werden. Erleichtert zeigte sich der Ausschuss darüber, dass die Villa nicht verkauft wurde. „Sonst würde sie jetzt einem russischen Oligarchen gehören“, sagte Gerald Pittner (FW).

Vorwurf der Steuerhinterziehung bei Albers-Villa sei vom Tisch

Auf mehrfaches Inistieren von Harald Güller (SPD) erklärte ein Mitarbeiter des Finanzministeriums die Sache mit der Grunderwerbssteuer. Der Freistaat hatte mit Hinweis auf die geplante Erholungsnutzung des Geländes 1971 keine Steuer bezahlt. Nachdem es ab 1978 die Wissenschaft in Form der Landesanstalt für Fischerei nutzte, sei ebenfalls keine Steuer fällig geworden. Der Vorwurf der Steuerhinterziehung sei vom Tisch.

Petentin Knittl lehnte es ab, noch etwas zum Thema zu sagen. Auch, weil Vorsitzender Zellmeier sie bat, Vorlickovas Stellungnahme nicht zu verlesen. „Zu sagen, wir wären befangen, geht zu weit“, monierte er. Knittl war sichtlich enttäuscht über den Ausgang der Sitzung und dass die Villa mit einem zweistelligen Millionenwert künftig von einer Handvoll Studenten genutzt werde. Unterstützung bekam die Petition nur von der AfD. Auch deren Antrag für eine museale Nutzung der Villa wurde mehrheitlich abgelehnt.