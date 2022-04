Tutzing soll aufblühen - Zuvor steht hartes Jahr an

Ein Teil der Tutzinger Hauptstraße aus der Luft. Die Sanierung soll den Menschen auch mehr Aufenthaltsqualität bringen. Da fühlt man sich wohl im Ort, wenn man im Schatten sitzen, mit dem Rad und dem Bus fahren kann. Flora Weichmann (Grüne) © google earth

Die langwierige Straßensanierung soll der Gemeinde Tutzing eine weitreichende Neugestaltung mit neuer Aufenthaltsqualität im Zentrum bringen. Doch klar ist auch: 2023 wird für die Kommune wegen des Mammutprojekts ein hartes Jahr.

Tutzing – „Ein Zentrum, das den Begriff Zentrum wirklich verdient“ soll Tutzing erhalten. So hat es Gemeinderat Claus Piesch von den Freien Wählern kürzlich bei einer Veranstaltung in der Rotunde der Evangelischen Akademie Tutzing formuliert. Im Mammutprojekt Straßensanierung rückt der Kern näher: das Zentrum. Im Süden sind die Arbeiten fertig, im Norden laufen sie derzeit. In der Mitte sollen sie im Herbst im Untergrund beginnen, im Frühjahr 2023 soll mitten im Ort, bei der Traubinger Straße, die Sanierung starten.

Wie sie als Impuls für eine weitreichende Erneuerung der Tutzinger Mitte gesehen wird, das trat bei der vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) organisierten Veranstaltung deutlich zutage. Die Partnerschaft der Gemeinde Tutzing, des Staatlichen Bauamts Weilheim und des Abwasserverbands Starnberger See sei ein „Glücksfall“, sagte Piesch, der auch stellvertretender Tutzinger ADFC-Ortssprecher ist. „Das Bauamt hätte auch einfach eine Teerdecke machen können“, bestätigte Bürgermeisterin Marlene Greinwald.

Viele Hoffnungen liegen auf der „Aufenthaltsqualität“, auch für Verkehrsberuhigung

Aber die Arbeiten strahlen viel weiter aus. So war auf Plänen rund um das kleine Areal mit Vetterlhaus und Eisdiele eine Pflasterung zu erkennen: am Rand der Hauptstraße, in die Schlossstraße hinein, auf der Leidlstraße und an der Marienstraße. Zusätzlichen „Platzcharakter“ soll das Abrücken des geplanten Tengelmann/Edeka-Nachfolgebaus von der Hauptstraße bringen. Viele Hoffnungen liegen auf der „Aufenthaltsqualität“, auch für Verkehrsberuhigung. Der Tutzinger Gerhard Sening schlug eine leichte Krümmung der Hauptstraße nördlich der Oskar-Schüler-Straße vor, um – ähnlich wie beim Kreisverkehr im Süden – zu signalisieren: Das Zentrum beginnt.

Auch manche Sorgen klangen durch. So wird es in der Ortsmitte hier und da Vollsperrungen geben. Über zeitweise schwierige Erreichbarkeit haben Tutzinger Geschäftsleute schon in der ersten Phase der Bauarbeiten geklagt. Plakativ warnten Schilder in Orten wie Bernried oder Seeshaupt damals vor Fahrten nach Tutzing – und viele Kunden blieben weg. Bürgermeisterin Greinwald sagte es in der Rotunde offen: „Es wird ein hartes Jahr.“

Etliche Bäume sollen in Tutzing zusätzlich gepflanzt werden

Es gibt aber auch viele positive Erwartungen. So soll Tutzing im Zuge der Sanierung regelrecht aufblühen. Etliche Bäume sollen laut Piesch zusätzlich gepflanzt werden. „Da fühlt man sich wohl im Ort, wenn man im Schatten sitzen, mit dem Rad und dem Bus fahren kann“, bemerkte Flora Weichmann (Grüne), Mobilitätsbeauftragte des Gemeinderats. Vom See aus sehe Tutzing „wirklich ganz grün“ aus, sagte Günter Schorn, Kreisvorsitzender beim Bund Naturschutz – doch: „Die Hauptstraße ist sehr schwach begrünt.“ Auch fürs Geschäftsleben sei dies außerordentlich wichtig.

Der Vorsitzende des neuen Tutzinger Jugendbeirats, Paul Friedrich, freute sich über zunehmende Attraktivität, sah aber auch Grenzen: „Die Hauptstraße wird eine Durchgangsstraße bleiben.“ Deshalb seien viele Kleinigkeiten wichtig – von Ampeln bis zu Querungshilfen. Am 2. Mai soll im Traubinger Buttlerhof ein aktualisiertes Sanierungskonzept vorgestellt werden – um 18.30 Uhr für die Gewerbetreibenden, um 20 Uhr für die Öffentlichkeit. LORENZ GOSLICH