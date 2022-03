Neuer Stadl als „Winterbiergarten“

Teilen

Ein Saal am See: der Wirt des Midgardhauses, Alexander Urban, und der neue Midgardstadl, der ab April die ganze Woche geöffnet haben wird. © Dagmar Rutt

Alexander Urban, Wirt des Midgardhauses, sieht sich hohen Erwartungen an den Tutzinger Saal am See ausgesetzt: Kann er die Lücke im Ort füllen?

Tutzing – Alexander Urban hätte auch der Name „Salettl“ gut gefallen. Aber nun ist es halt der Stadl – der Midgardstadl. Urban, der Wirt des Midgardhauses und nun auch dieser rustikalen Ergänzung daneben, ist sichtlich stolz auf die Neuheit „am schönsten Platz der Welt“, am Ufer des Starnberger Sees.

Ob das nach längerer Genehmigungszeit in nur sechs Monaten errichtete Gebäude neben dem Midgardhaus die Lücke füllen kann, die an anderer Stelle in Tutzing durch die Schließung des Gasthauses „Andechser Hof“ und seines Saals vor zehn Jahren entstanden ist, muss sich zeigen. Aber seit der Stadl seit ein paar Wochen zunächst donnerstags bis sonntags geöffnet hat, scheint er gut anzukommen. „Total toll“ findet ihn zum Beispiel Sigrid Horn, die Vorsitzende des Tutzinger Fördervereins für Tourismus. Auch Roberto Mestanza, der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Tutzinger Gewerbetreibender, freut sich: Platz für Veranstaltungen sei in Tutzing oft schwer zu finden.

Bayerisch-rustikale Küche als Pendant zur eher noblen Ausrichtung im Midgardhaus nebenan

Maximal 120 Personen können im Midgardstadl Platz finden, aktuell gelten 80 bis 100 Personen als Obergrenze. „Es ist ein Jahr des Herantastens“, sagt Urban, der als früherer langjähriger Betreiber des Andechser Klostergasthofs reichhaltige Erfahrungen mitbringt. Aber die besondere Stadl-Mischung von Tutzing kristallisiert sich schon heraus: Bayerisch-rustikale Küche als Pendant zur eher noblen Ausrichtung im Midgardhaus nebenan, dazu ein buntes Zusatzprogramm – neubayerisch könnte man sagen: Events. Da spannt sich der Bogen von einem „Dirndlball“ Ende April bis zur „Wirtshauswiesn“ an den drei Oktoberfest-Wochenenden. Spareribs- und Fondue-Abende sind bereits gut besucht. Der Stadl als „Winterbiergarten“ – diese Idee von Urban ist selbst für die Münchner Augustiner-Brauerei, die das Midgardhaus in Erbpacht betreibt, in dieser Form ein Novum. Auch für Tutzinger Veranstaltungen wie etwa Vereinsfeiern will Urban den Stadl zur Verfügung stellen.

35 Beschäftigte hat er im Midgardhaus zurzeit, zehn weitere sucht er – keine leichte Aufgabe angesichts des vielbeklagten Mangels an Gastronomie-Personal. Vom 1. April an soll der Midgardstadl an sieben Tagen in der Woche geöffnet haben mit durchgehend warmer Küche bis 21 Uhr. Hat er keine Bedenken wegen des Lärms? „Wir haben nette Nachbarn“, sagt Urban mit einem Lächeln. Aber er hat vorgesorgt – mit einem „Silencer“, der aus der Wirtschaft kommende Gäste zu Rücksicht und Ruhe mahnt. nz