Mit der E-Rikscha durch Tutzing: Ehrenamtliche gesucht

Elektrisch unterwegs: Armin Heil von der Ambulanten Krankenpflege kutschiert das Ehepaar Adalbert und Eva Rauch. Bald gibt es eine Rikscha bei der Ambulanten Krankenpflege. © Claus Piesch

„Ein Highlight“, schwärmen Einheimische. Eine neue Elektro-Rikscha soll Mitte April in Tutzing ankommen. Ehrenamtler können dann mit anderen, zum Beispiel älteren Menschen, herumfahren.

Tutzing – Armin Heil ist schon ganz gespannt. Demnächst erwartet der Geschäftsführer der Ambulanten Krankenpflege in Tutzing eine Fahrrad-Rikscha. Nun sucht der ehrenamtliche Chauffeure, Ehrenamtliche, die andere Menschen für ein oder zwei Stunden kutschieren wollen. Vornehmlich denkt er an jüngere Leute, die mit älteren ab 1. Mai dieses Jahres Fahrten unternehmen, aber es gibt keine Altersvorgaben. „Wer sich in der Lage sieht, ein oder zwei Stunden in einer Rikscha mit anderen Leuten zu fahren, ist willkommen“, sagt Heil. Am Wichtigsten sei es, die Menschen zusammenzuführen – möglichst generationenübergreifend.

Eine kleine Ausfahrt hat er schon mit dem Tutzinger Ehepaar Eva und Adalbert Rauch unternommen, als eine Rikscha zum Ausprobieren in Tutzing war. „Ein Highlight“, schwärmt Eva Rauch, „es war ein lustiger Tag.“ Die Tutzinger Rikscha ist einem Vermächtnis zu verdanken: Die Theresia-Petsch-Stiftung stellt der Ambulanten Krankenpflege das aus Holland stammende Gefährt zur Verfügung. Heil ist sich sicher: „So können wir neue Freude am Leben vermitteln.“ Vor allem gehe es darum, solchen Menschen Fahrten zu ermöglichen, die selbst nicht mehr so recht mobil sind. Gemeinsam mit ihren Chauffeuren sollen sie bestimmen, wo es hingehen soll: durch den Ort, durch einen Park, ans Seeufer, an Orte persönlicher Erinnerung.

Führerschein bei privater Rikscha-Nutzung nicht erforderlich

Die dreirädrigen Rikschas gehören vielerorts schon fest zum Straßenbild. Gern werden sie als „grüne Taxi-Alternative“ gesehen. Die Beförderung von Personen auf einer Rikscha ist erlaubt. Als in Leipzig vor Jahren einem Rikscha-Fahrer fünf Euro Geldbuße aufgebrummt wurden, entschied das Oberlandesgericht Dresden zu dessen Gunsten. Ein Führerschein ist bei privater Nutzung nicht erforderlich.

Die künftige Tutzinger Rikscha ist ein Elektrofahrzeug. „Ich habe sicherheitshalber zwei Akkus gekauft“, sagt Heil. Ein Ersatzakku sei immer dabei. Wer das neue Gefährt nutzen will, bekommt eine Einweisung oder eine Schulung.

Bereitschaft, andere Leute zu kutschieren, in Tutzing durchaus vorhanden

Bereitschaft, andere Leute zu kutschieren, scheint in Tutzing durchaus vorhanden zu sein. Caroline Krug, die im Gemeinderat Seniorenreferentin ist, hat sich gleich bei Heil gemeldet, als sie davon erfuhr. Heil hat auch schon Kontakte zur Tutzinger Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) geknüpft. „Das ist eine tolle Sache“, sagt deren stellvertretender Sprecher Claus Piesch: „Wir haben es mit den Tourenleitern besprochen, und alle sind sehr begeistert.“ Auch dem neuen Tutzinger Jugendbeirat hat er davon berichtet.

Kürzlich hat sich der Malteser-Hilfsdienst aus München in dieser Angelegenheit bei Heil gemeldet. Die Pflegekräfte sollen die von ihnen betreuten Personen bei Hausbesuchen auf die neue Möglichkeit hinweisen. Als schönes Zusatzangebot sieht Heil das ebenso in der Tagespflege. Für ihn ist das geradezu eine Möglichkeit, der Einsamkeit im Alter davonzuradeln. LORENZ GOSLICH