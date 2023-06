„Das Geld können wir gut gebrauchen“: Museumsschiff-Verein „Tutzing“ gekommt Gemeinde-Preis

Im Juni startet das Kulturprogramm auf dem Museumsschiff „Tutzing“ wieder. Für das Engagement von Vorsitzenden Matthias Helbig und dem ganzen Team wird der Museumsschiff-Verein von der Gemeinde geehrt. © dagmar rutt

Die „Tutzing“ ist seit 1998 im Besitz des gemeinnützigen Museumsschiff-Vereins Tutzing. Seit Jahren finden auf dem ausgemusterten Fahrgastschiff über die Sommermonate Kulturveranstaltungen statt. Nun wird der Verein dafür mit dem Wilhelm-Hausenstein-Kulturpreis der Gemeinde geehrt.

Tutzing – Für gerade einmal eine Mark, ein symbolischer Wert, kaufte der Museumsschiff-Verein Tutzing am 29. April 1998 das Fahrgastschiff „Tutzing“ von der Bayerischen Seenschifffahrt. Seit 1937 tuckerte die „Tutzing“ auf dem Starnberger See. Insgesamt 1,5 Millionen Kilometer Fahrstrecke hat sie zu aktiven Zeiten zurückgelegt und 3,5 Millionen Fahrgäste über das Wasser transportiert. Im Frühjahr 1995 wurde sie endgültig außer Dienst gestellt, der TÜV hatte die schifffahrtsrechtliche Genehmigung nicht erteilen wollen. Bei der letzten Fahrt des 270 PS starken Schiffes lenkte Kapitän Helmut Neumann die „Tutzing“ von Starnberg an das Ostufer nach Leoni, an das Westufer nach Tutzing und wieder zurück nach Starnberg. Wie der Starnberger Merkur damals berichtete, war klar, dass das Schiff nicht verschrottet werden muss, denn es gab einige Interessenten. Am Ende bekam der Museumschiff-Verein, der im November 1997 gegründet worden war, den Zuschlag. Für sein Engagement bekommt er nun einen Preis.

Schiff soll vor allem Anwohnern und Besuchern des Sees und der Gemeinde als ein Ort der Begegnung und Entspannung dienen

„Nachdem in der Vergangenheit alle ausgemusterten Fahrgastschiffe auf dem Starnberger See, darunter auch wunderschöne Raddampfer, verschrottet wurden, hat sich der Museumsschiff-Verein das Ziel gesetzt, die ,Tutzing‘ als technisches Denkmal zu erhalten“, heißt es auf der Webseite des Vereins.

Das Schiff soll vor allem den Anwohnern und Besuchern des Sees und der Gemeinde als ein Ort der Begegnung und Entspannung dienen. In den Sommermonaten bietet der Verein ein Kultur-Programm an, von April bis Oktober gibt es ein Café und Bistro, das bei schönem Wetter geöffnet hat. Außerdem finden auf dem Schiff, das am Nemesweg in Tutzing liegt, standesamtliche Trauungen statt.

Jazz, Kabarett und Klassik im Juni Drei Veranstaltungen bietet der Museumsschiff-Verein Tutzing in diesem Monat an. Es sind:

Sonntag, 11. Juni, 11 Uhr Jo Aldingers „Downbeatclub“ gastiert auf dem Schiff. Das groovige Orgeltrio besteht aus Aldinger (Orgel), Konni Behrendt (Gitarre) und Claas Lausen (Drums) und bringt zeitgenössischen Jazz mit Funk, Rock, Reggae, Afrobeat und Drum & Bass-Elemente auf die Bühne. Eintritt frei, Reservierungen sind nicht möglich.

Freitag, 16. Juni, 20.30 Uhr Severin Groebner gastiert mit dem Programm „ÜberHaltung“ auf der „Tutzing“. Einlass zu diesem Kabarett-Abend ist ab 18 Uhr. Severin Groebner, selbst Inhaber zahlreicher Kleinkunstpreise und regelmäßiger Unterhaltungsbeauftragter für die Wiener Zeitung und WDR, hält inne und verteilt laut Ankündigung „Haltungsnoten für Haltungsnöte“. Karten für die Kabarett-Veranstaltungen gibt es direkt auf der „Tutzing“, in der Buchhandlung Held in Tutzing (Hauptstraße 70) oder per E-Mail an contact@museumsschiff-tutzing.de. Im Vorverkauf kosten sie 23 Euro, an der Abendkasse ab 18 Uhr dann 25 Euro.

Sonntag, 25. Juni, 11 Uhr Zu Gast sind „Höricht & Rehker feat. Stefan Noelle“, die Jazz, Klassik und eigene Kompositionen zu Gehör bringen. Andreas Höricht (Viola), Anna Rehker (Cello) und Stefan Noelle (Percussion) sind die Musiker. Der Mitgründer des „Modern String Quartets“ und seine Kollegen nehmen das Publikum auf eine Reise durch bekannte Jazz-Standards, klassische Stücke und Eigenkompositionen mit, heißt es in der Ankündigung. Eintritt frei, Platzreservierungen sind nicht möglich.

Weitere Infos gibt es auf www.museumsschiff-tutzing.de. Der Hausenstein-Preis wird bei der Matinée mit dem „Trio Nautico“ am Sonntag, 2. Juli, ab 11 Uhr übergeben.

Viel Geld nimmt der Verein, der derzeit 120 Mitglieder hat, jedoch nicht ein. „Wir schaffen es deshalb nur, das Nötigste zu reparieren“, sagt Vorsitzender Matthias Helbig. Anfallen würde jedoch immer etwas, wie etwa Bojenwechsel, Streicharbeiten oder Löcher an Deck. Umso mehr freue es Helbig, dass die Gemeinde Tutzing sich dazu entschieden hat, den Wilhelm-Hausenstein-Kulturpreis an den Verein zu vergeben. Die Verleihung an den Museumsschiff-Verein findet am 2. Juli im Rahmen eines Matinée-Konzertes statt, heißt es von Seiten der Gemeinde Tutzing. „Wir haben uns natürlich sehr gefreut, als wir davon erfahren haben“, sagt Helbig im Namen aller Mitglieder. „Und noch mehr, als wir gehört haben, dass der Preis mit 2000 Euro dotiert ist. Das Geld können wir wirklich gut gebrauchen“, so der Vorsitzende.