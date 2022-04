Stiftung hofft auf Nachahmer: Notrufsäule am Südbad

Sechs am Seeufer: Werner Ascher-Blessing, Andreas Mihm, Christian Lang und Bürgermeisterin Marlene Greinwald (v.l.) an der Notrufsäule am Südbad. Fünf weitere stehen am Tutzinger Seeufer. © Andrea Jaksch

Die Gemeinde Tutzing gilt als Vorreiter beim Thema Notrufsäulen. Am Seeufer wurden die kurzfristig beschlossenen Säulen schnell installiert.

Tutzing – Sie sind schlank, weiß-rot und unübersehbar: Sechs Notrufsäulen stehen seit Mittwoch in Tutzing am Seeufer – im Südbad, im Kustermannpark, im Bleicherpark, an der Brahmspromenade unweit des Spielplatzes, beim Nordbad und im Tutzinger Teil des Freibadegeländes nahe Garatshausen. Eine solche Säule kostet 6500 Euro, die Wartung 500 Euro jährlich. Die Gemeinde hat sich, wie berichtet, zur Installation solcher Geräte entschlossen, die die gemeinnützige Björn-Steiger-Stiftung mehr und mehr auch an Badegewässern verbreiten will, damit in Notsituationen schnell für Rettung gesorgt werden kann.

Auch Martin Hippius war sehr zufrieden. „Im März habe ich das vorgeschlagen, und jetzt werden die Notrufsäulen schon installiert“, sagte der Betreiber des Südbads, als die Stiftung die dortige Säule an die Kommune übergab. Die Gemeinde habe die Idee schnell aufgenommen. Drei der neuen Säulen bezahlt die Stiftung, drei die Gemeinde.

Für die Fundamente hat der Bauhof der Gemeinde Tutzing gesorgt

Für die Fundamente hat der Bauhof der Gemeinde Tutzing gesorgt, dessen Vizechef Werner Ascher-Blessing im Südbad dabei war. „Das lief super und extrem schnell“, lobte Christian Lang von der Stiftung. Bürgermeisterin Marlene Greinwald schloss weitere Notrufsäulen nicht aus, meinte aber: „Jetzt sollen erst die anderen Gemeinden am Seeufer nachziehen.“ Die Tutzinger sind in dieser Hinsicht nämlich südlich von München, rund um Starnberger See und Ammersee, die ersten. „Wir würden uns freuen, wenn sich Gemeinden bei uns melden würden“, sagte Lang.

Rund 8000 Notrufsäulen hatte die Stiftung vor vier Jahrzehnten entlang von Bundes- und Landstraßen aufgestellt. 7000 von ihnen werden wegen der mittlerweile verbreiteten mobilen Kommunikation wieder abgebaut. An Badeseen, Küsten und in den Bergen wird dieses Thema nun neu aufgerollt. Viele Menschen haben in diesen Gebieten nach den Erfahrungen der Stiftung keine Handys dabei. Andreas Mihm von der Stiftung berichtete sogar von Empfehlungen der Polizei, Mobiltelefone nicht zum Baden mitzunehmen. Oft sei auch der Empfang schlecht. Die Notrufsäulen hätten aber praktisch immer gute Verbindungen. 300 sind im Einsatz, jährlich 200 Säulen sollen dazukommen – auch in Österreich und der Schweiz.

Sechs Notrufsäulen an einem kilometerlangen Seeufer: Klar, dass sie sich nicht unbedingt gerade dort befinden werden, wo etwas passiert. „Aber sechs Säulen sind besser als keine“, sagte Lang. Er weiß auch, dass Kinder gern mal auf den Knopf drücken – einfach so. Aber in der Integrierten Leitstelle, wo die Notrufe ankommen, kennt man dieses Problem schon. nz