Zeugnisse und Pylonen: Benedictus-Realschule Tutzing verabschiedet Absolventen

Die Absolventen der Benedictus-Realschule Tutzing waren dieses Jahr besonders erfolgreich. © Andrea Jaksch

Die Absolventen der Benedictus-Realschule Tutzing erreichten heuer so viele Bestnoten wie nie zuvor. Die meisten gehen im nächsten Jahr an eine Fachoberschule.

Tutzing – Beim Gedanken an die Schulzeit werden künftig wohl viele ehemalige Schüler der Benedictus-Realschule Tutzing an Pylonen denken müssen. Klingt erst mal komisch, hat aber einen Hintergrund. Um wegen Corona eine Ansammlung von Schülern im Toilettenbereich zu verhindern, stellte die Schulleitung Pylonen auf. Die 10a fand diese Maßnahme recht nervig und versteckte die Vekehrshütchen. Nachdem die Schulleiterin Angela Richter eine Suchaktion startete, wurden die vermissten Pylonen in einem Schrank in der 10a wiedergefunden. „Meine Begeisterung war laut zu hören“, sagte Richter. Rückblickend sei sie aber dankbar für solche Momente, die einen in Corona-Zeiten zum Lachen brachten.

Am Freitag nahmen die Schüler der drei Abschlussklassen ihre Zeugnisse entgegen. Das Motto der Abschlussfeier lautete „Türen öffnen sich“. Die Türen der Realschule schließen sich nicht. „Manchmal kommt man an einen Punkt, an dem man sich sortieren muss, dann findet man hier eine offene Tür“, sagte Priorin Ruth Schönenberger. Die Vorsitzende des Elternbeirates, Monika Jeschek, ist Mutter eines Absolventen und weiß, wie sehr die Schule und die Lehrer den Schülern am Herzen liegen. Einige hätten „ein paar Tränchen gelassen“, als sie erfuhren, dass manche Lehrer es nicht zur Zeugnisverleihung schaffen.

Schüler bekamen Umschlag mit Brief, den sie sich vor zwei Jahren geschrieben haben

Die 10c ließ sich von der Pylonen-Geschichte inspirieren und entwickelte einen Film, in dem die Klasse ihre eigene Version des „Cup-Songs“ präsentierte. Statt Plastikbecher, wie im Film „Pitch Perfect“, nutzten die Schüler Pylonen, um eine Melodie zu spielen.

Bei der Rede der Klassensprecher der 10a wurde klar, dass die Klasse noch mehr Unfug anstellte, als Pylonen zu klauen. Sie klauten einem Fünftklässler eine Apfeltasche oder versuchten den Klassenraum mit einem Einkaufswagen zu schmücken. Zu „The Final Countdown“ holten die Schüler einer nach dem anderen ihr Zeugnis und einen Umschlag ab. In dem Umschlag steckte ein Brief, den die Schüler vor zwei Jahren an sich selbst schrieben.

Klassensprecher: „Eigentlich dachten wir, sobald der Abschluss in der Tasche ist, geht es volle Fahrt voraus“

Klassensprecherin der 10b sagte: „Eigentlich dachten wir, sobald der Abschluss in der Tasche ist, geht es volle Fahrt voraus.“ Jetzt, wo es soweit ist, fühle es sich eher nach einer Fahrt „mit angezogener Handbremse“ an. Die 10c bedankte sich bei ihrem Klassenlehrer Gregor Reichold für den Vorschlag, ein Fass Bier zu kaufen, wenn keiner eine Vier in Deutsch schreibe – auch wenn es leider nicht klappte.

Heuer habe die Schule so viele Einserschüler wie noch nie, sagte Richter stolz. Rahel Szendi schaffte einen Schnitt von 1,0. Julia Gebhard, Jacob Gutsch und Sophia Marsch erreichten eine 1,08, Annalena Eibl eine 1,15. „Haben wir nicht wundervolle junge Leute?“ So beendete Richter die Zeugnisübergabe. mat