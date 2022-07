Ökopassion-Projekt der Realschule Tutzing: Johannishügel gemäht, gerecht und vom Müll befreit

Von: Sandra Sedlmaier

Heu machen für die Biodiversität: Schüler der Tutzinger Realschule haben einen Vormittag lang den Johannishügel gemäht, gerecht und vom Müll befreit. © Andrea Jaksch

Die Realschule Tutzing verfolgt ein Ökopassion-Projekt. Die Schüler haben einen Vormittag lang den Johannishügel gemäht, gerecht und vom Müll befreit.

Tutzing – Heu machen bei dieser Hitze: Das verlangt eine besondere Leidenschaft. Die haben die Schüler der Benedictus-Realschule, die heuer wieder am Johannishügel in Tutzing ihr Ökopassion-Projekt verfolgten, unter Beweis gestellt. Die Pflege der Wiese – mähen, abrechen und Müll einsammeln – übernimmt die Schule seit Jahren im Rahmen ihres Schulprojekts, das die Biodiversität fördert und schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Der Großteil der schulischen Projekte musste auch heuer coronabedingt ruhen, doch den Johannishügel wollten die Kinder nicht auslassen, sagt der betreuende Lehrer Thomas Kräh. „Der ist unser Baby“, stellt er fest. Nach dem Mähen und dem Abrechen kommt meist ein Haufen Müll zum Vorschein. „Wir haben wieder einige Flaschen eingesammelt“, erzählt Kräh. 45 Schüler hätten bei 35 Grad eineinhalb Stunden lang hart gearbeitet und mit viel Freude: „Sie haben richtig darauf gebrannt, aktiv zu werden. Das ist eine wichtige Sache für sie.“ Auf dem Johannishügel werde gut sichtbar, wie die extensive Pflege das Pflanzenwachstum fördert, berichtet Kräh. „Es entwickelt sich dort etwas.“ Seit 15 Jahren gibt es das Ökopassion-Projekt an der Tutzinger Realschule. Statt eines Sozialpraktikums können Schüler ein Öko-Praktikum machen und dabei den Johannishügel pflegen. edl