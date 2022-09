Schüler lernen jetzt auf Kasernengelände

Von: Stefan Reich

In ein Gebäude der Fernmeldeschule Feldafing der Bundeswehr wurde die Mittelschule Tutzing ausgelagert. Für zwei bis drei Jahre Unterricht dort statt. © Andrea Jaksch

In der Grund- und Mittelschule Tutzing stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Die Mittelschüler mussten deshalb umziehen. Sie werden nun in der Fernmeldeschule in Feldafing unterrichtet.

Tutzing/Feldafing – Tutzings Bürgermeisterin nennt es ein „Jahrhundert-Projekt“ für die Gemeinde. Insgesamt rund 25 Millionen Euro werden wohl in die Sanierung der Tutzinger Grund- und Mittelschule fließen, sagt Marlene Greinwald. Demnächst soll es losgehen mit den Arbeiten am denkmalgeschützten alten Volksschulhaus. Auch für den Bereich der Mittelschule stehen umfangreiche Maßnahmen an. Die Mittelschüler wurden deshalb für dieses und voraussichtlich die kommenden beiden Schuljahre ausgelagert. Sie hatten zum Schuljahresstart am Dienstag erstmals Unterricht in einem Gebäude auf dem Areal der Bundeswehr-Fernmeldeschule in Feldafing. Die Gemeinde hat Räume dort angemietet.

Der Umzug sei ein „logistischer Kraftakt“ gewesen, sagt Greinwald. Pünktlich zum Schuljahresstart habe man aber bis auf „ein paar Kinderkrankheiten“ alles hinbekommen. Sämtliche benötigte Schulmöbel, einschließlich der Einrichtung von Räumen für den Technik-Unterricht und Teilen der Schulküche, mussten von Tutzing nach Feldafing gebracht werden. Die Ertüchtigung des Ausweichquartiers kostete rund eine Million Euro. „Dort haben wir jetzt schöne, große und helle Räume“, sagt Konrektorin Marianne Frenzloff. „Ich habe etwas Angst gehabt, ob wir das alles hinbekommen. Aber es ist jetzt sehr gut angelaufen.“

Eine zweite Herausforderung war die Organisation des Schülertransports zur Fernmeldeschule

Eine zweite Herausforderung war die Organisation des Schülertransports zur Fernmeldeschule. Insgesamt 130 Schüler – je eine Klasse der Jahrgangsstufen fünf bis neun, dazu eine Vorbereitungsklasse zum mittleren Schulabschluss und eine Brückenklasse für Schüler aus der Ukraine – müssen morgens nach Feldafing und mittags wieder zurück. Wer bisher mit dem Schulbus nach Tutzing kam, kann nun einfach sitzen bleiben. Die Busse fahren weiter zur Kaserne.

Schüler aus Tutzing selbst, die bisher zu Fuß kamen, müssen dagegen etwas früher aufstehen. Sie können um 7.40 Uhr an der Schulbus-Haltestelle an der Traubinger Straße zusteigen. In der Fernmeldeschule beginnt der Unterricht für die Mittelschüler dann um 8.15 Uhr. Wer aber morgens den Schulbus in Tutzing verpasst, kommt wohl deutlich zu spät. Der nächste Linienbus zur Fernmeldeschule fährt erst um halb neun.

Auch der Rücktransport und die Fahrten zu den Sportstunden mussten organisiert werden. Dass einige Klassen Nachmittagsunterricht haben, machte die Sache nicht leichter. Fünf Wochenstunden differenzierter Sportunterricht würden wegfallen wegen der Busverbindungen, heißt es aus dem Staatlichen Schulamt im Landratsamt.

Für die Lehrkräfte erhöht sich der logistische Aufwand

Probleme mit dem Zugang zum Gelände gibt es nicht, das provisorische Schulgebäude wurde aus dem Sicherheitsbereich der Kaserne ausgezäunt. Für die Lehrkräfte erhöht sich aber der logistische Aufwand. Denn Schulleitung und Verwaltung bleiben in Tutzing.

Die Räume für die Grundschüler seien bereits saniert, sagt Bürgermeisterin Greinwald. Warten würde man derzeit noch auf Raumlüftungsanlagen. Damit im Winter wegen Corona nicht dauernd zum Lüften die Fenster aufgerissen werden müssten, habe die Gemeinde Einzelraumlüfter bestellt, schon vor Monaten. Aber es gebe Lieferschwierigkeiten.