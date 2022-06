Vollsperrung wegen Asphaltierung der Hauptstraße in Tutzing

Die Hauptstraße in Tutzing wird neu asphaltiert. © Foto: Gemeinde

Auf eine Vollsperrung wegen Asphaltierungsarbeiten müssen sich die Tutzinger von kommenden Montagabend, 20 Uhr, bis Dienstagmorgen um 5.30 Uhr einstellen.

Tutzing – Die Tutzinger Ortsdurchfahrt bekommt neuen Asphalt, Autofahrer müssen sich auf eine Vollsperrung einstellen – und zwar von kommenden Montagabend, 20 Uhr, bis Dienstagmorgen um 5.30 Uhr. Das teilte das Straßenbauamt Weilheim mit. Auf der Fahrbahn gelte es, mehrere Kiesflächen zu beseitigen. Die letzten Vorbereitungen laufen am Montag, 13. Juni, tagsüber bei halbseitiger Sperrung.

In der Nacht auf Dienstag, 14. Juni, wird zunächst der Asphalt zwischen Nordbadstraße und der südlichen Einmündung der Klenzestraße eingebaut. Später folgt der Bereich zwischen der nördlichen Einmündung der Klenzestraße und der Hans-Albers-Straße. Während der Einbauphasen ist die Hauptstraße in den jeweiligen Abschnitten vollständig gesperrt. „Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist eine innerörtliche Umleitung nicht möglich“, heißt es in der Mitteilung.

Eine Umleitung über B 2, Traubing und Wilzhofen ist ausgeschildert. Fußgänger können die Bereiche auf Gehwegen passieren, Radfahrer schiebend ebenfalls. Anlieger der Baufelder und der Hauptstraßen-Einmündungen Am Schorn, Nordbadstraße, Klenzestraße und Sprungleitenweg werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des gesperrten Bereichs zu parken. Eine Anfahrt des Rettungsdienstes bei Notfällen sei sichergestellt. Die Rettungsleitstelle und die Feuerwehren sind informiert. „Die Arbeiten sind sehr witterungsabhängig, weshalb Änderungen und Verschiebungen des Bauablaufes nicht ausgeschlossen werden können“, schreibt die Behörde. Sie bittet Verkehrsteilnehmer, die Tutzinger Ortsdurchfahrt im genannten Zeitraum zu meiden. Fragen beantworten die Projektpartner per E-Mail an ortsdurchfahrt@tutzing.de. mm