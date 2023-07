Wasserrohrbruch in der Kustermannstraße

Von: Sandra Sedlmaier

Sperrung kurz hinter der Unterführung: Die Kustermannstraße war gestern wegen eines Wasserrohrbruchs zum Teil nicht befahrbar. Im Lauf des heutigen Tages soll alles wieder in Ordnung sein. Foto: Gemeinde Tutzing © Gemeinde Tutzing

Wegen eines Wasserrrohrbruchs ist die Tutzinger Kustermannstraße seit dem Dienstagvormittag gesperrt. Voraussichtlich im Laufe des Mittwochs soll alles geflickt sein und wieder funktionieren.

Tutzing – Ein Wasserrohrbruch in der Kustermannstraße in Tutzing am Dienstag hat für einige Haushalte zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung und für Behinderungen im Verkehr gesorgt. Der Rohrbruch auf Höhe der Kinderoase hinter der Unterführung ereignete sich am Vormittag, wie Bürgermeisterin Marlene Greinwald sagte. Sie sei durchaus beeindruckt von der Wucht des Wassers gewesen: „Die Straße hat sich aufgewölbt, der Teer hat unter den Füßen nachgegeben.“

Das Wasserwerk hat laut Greinwald sehr schnell reagiert und auch die ausführende Firma ist schnell am Ort des Geschehens aufgetaucht. Insgesamt sei die Sache relativ schnell erledigt gewesen, so Greinwald. Die Straße sei wegen der Arbeiten gesperrt gewesen. Das Loch sei bereits am Dienstag geflickt worden, im Lauf des heutigen Tages soll auch die Asphaltdecke wieder geschlossen sein, sagte die Rathauschefin auf Anfrage.

Laut Greinwald gab es erzürnte Anrufe von Verkehrsteilnehmern. Ein paar Tage früher, und der Wasserrohrbruch in der Kustermannstraße in Tutzing hätte ein deutlich schlimmeres Chaos verursacht. „Ich bin heilfroh, dass die Kirchenstraße wieder frei ist“, sagte die Bürgermeisterin. Ein Großteil des Ausweichverkehrs wegen der Arbeiten auf der Hauptstraße verlief über die Kustermannstraße (wir berichteten). Bis zur nächsten Nachtsperrung der Hauptstraße ab dem heutigen Mittwoch, 20 Uhr, bis morgen früh, 6 Uhr, von Ringseisweg bis Klenzestraße Süd ist die Kustermannstraße wieder einsatzbereit, versichert Greinwald. Eine weitere nächtliche Vollsperrung ist für die Nacht auf Freitag von Klenzestraße Süd bis Hans-Albers-Straße vorgesehen. edl