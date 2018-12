Verletzter Hund trägt Chip aus Mazedonien

Der Tutzinger Tierschutzverein sucht nach dem Herrchen des Hundes, der am Freitag verletzt am Bahngleis gefunden wurde. Bisher ohne Erfolg. Die Spur führt nach Mazedonien.

Tutzing – Petra Schmidt-Holzer hat seit Freitag alle Hebel in Bewegung gesetzt. „Ich habe in ganz Europa herumtelefoniert“, sagt die Vorsitzende des Tutzinger Tierschutzvereins. Grund: Der am Freitag bei Tutzing von einem Zug angefahrene Hund hat einen Chip aus Mazedonien. Der Besitzer des schwer verletzten Schäferhund-Mischlings hatte sich aber bis zum Wochenende nicht gemeldet.

Den Hund hatten Starnberger Polizeibeamte nach einer Mitteilung durch eine Tutzingerin in eine Starnberger Tierklinik gebracht, in der er sich nach wie vor befindet. Die Ärzte hatten ihm in einer Notoperation einen Vorderlauf abnehmen müssen. „Es geht ihm sehr schlecht“, sagt Petra Schmidt-Holzer.

Sie und viele andere wundern sich darüber, dass sich der Besitzer nicht um seinen Hund kümmert. Als denkbaren Grund dafür vermutet sie die Angst vor Tierarztkosten. Sie sei aber unbegründet, versichert sie. Wenn der Besitzer sich dies nicht leisten könne, übernehme der Verein die Kosten.

Der Hund trägt ein Halsband und macht einen gepflegten Eindruck. Er sehe nicht so aus, als ob er schon wochenlang durch den Wald geirrt wäre, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins, die selbst viel Erfahrung mit dem Tierschutz auch im Ausland hat. Vielleicht gebe es noch einen zweiten Chip, eventuell könne eine Tierschutzorganisation weiter helfen. Alle Hinweise werden auf Wunsch anonym behandelt, versichert der Tierschutzverein. Anrufe nimmt er unter (0 81 58) 33 30 oder unter der Handynummer 0160/97 96 42 97 entgegen.