Vorzeitige Bescherung: Tablets für Azubis des Tutzinger Benedictus-Krankenhauses

Artemed gibt 225.000 Euro aus

Die Artemed-Klinikgruppe verstärkt ihre Bemühungen um den Nachwuchs deutlich. Fast 500 Auszubildende der Pflege und so genannter Funktionsberufe erhalten Tablets. Und in Tutzing ist eine Schule für Gesundheitsberufe geplant.

Tutzing – Bescherung war schon gestern im Tutzinger Benedictus-Krankenhaus, wenn auch nur für einige Personen: Sechs Auszubildende der Pflege und der so genannten Funktionsberufe haben Tablets samt Zubehör erhalten. Ein solches Gerät kostet mit Zubehör etwa 450 Euro. In den 17 Krankenhäusern der Artemed-Gruppe in ganz Deutschland, zu denen auch die Kliniken in Tutzing und Feldafing gehören, gibt es fast 500 Auszubildende. Sie alle bekommen Tablets – ein Investment also von rund 225 000 Euro. Die Bemühungen des Unternehmens um den Nachwuchs reichen noch viel weiter. Mit der Gründung einer „Schule für Gesundheitsberufe Tutzing“ soll ab 2023 auch der theoretische Unterricht in Tutzing stattfinden, in unmittelbarer Nachbarschaft also zu den hiesigen Krankenhäusern.

Am 1. September nächsten Jahres soll der erste Kurs der generalistischen Pflegeausbildung mit Abschluss Pflegefachmann oder Pflegefachfrau starten. Die praktische Ausbildung ist weiter in Artemed-Kliniken vorgesehen. Schulleiter ist Matthias Nickoleit, der über lange Erfahrungen in der Pflege verfügt.

Azubis dürfen Tablets nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung behalten

Die Digitalisierung schreitet auch im Gesundheitssektor schnell voran, der Umgang mit ihr gilt immer mehr als Voraussetzung. Beim großen Krankenhaus-Betreiber Vitos beispielsweise bekommen alle Auszubildenden zum Start iPads von Apple überreicht. Artemed hat sich für Tablets mit Windows-Oberfläche entschieden. Es handele sich um sehr hochwertige Geräte, sagt Kathrin Brosowski, die Leiterin der Artemed-Akademie. Sie ermöglichten auch orts- und zeitunabhängigen Unterricht in Form von E- Learning. Gerade auch die virtuelle Zusammenarbeit gewinne an Bedeutung. Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung der dreijährigen Ausbildung bekommen die Azubis die Geräte geschenkt.

Die Ausbildung in den Gesundheitsberufen genieße bei Artemed hohen Stellenwert, versichert die Akademie-Leiterin. Der Beruf der Pflegefachkraft sei anerkannt, krisensicher und faszinierend, und wegen des generalistischen Berufsabschlusses sei er auch in anderen Mitgliedsstaaten der EU voll anerkannt. „Wir möchten ihn noch attraktiver machen und dem Fachkräftemangel langfristig entgegenwirken“, sagt Andreas Stübner, Pflegedienstleiter im Tutzinger Benedictus-Krankenhaus. Nach der dreijährigen Ausbildung stünden den frisch examinierten Pflegefachkräften vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung, verspricht Schulleiter Nickoleit. Noch einige weitere Aspekte gelten als wesentlich. Dazu zählt Stübner mehr Zeit für menschliche Zuwendung, respektvolle Vorgesetzte und Leitungen, aber auch „das Arbeiten auf Augenhöhe mit Ärzten und anderen Berufsgruppen“. nz