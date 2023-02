Wahlen in Tutzing: Kommunalaufsicht kontaktiert

Bürgermeister- und Gemeinderatswahl zusammenlegen?

Tutzings Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen sollen zusammen stattfinden. Mit diesem Plädoyer wante sich die Tutzinger Liste an die Kommunalaufsicht. Die Gemeinde plädiert aus mehreren Gründen für Kontinuität im Bürgermeisteramt. Das Landratsamt verweist auf die Rechtslage.

Tutzing – Heuer am 26. November soll in Tutzing Bürgermeisterwahl sein. Die nächste Gemeinderatswahl findet erst 2026 statt. Bürgermeisterin Marlene Greinwald hat erklärt, dass sie wieder für sechs Jahre kandidieren will. Damit würde es bei der Wahltrennung bleiben, die sich 2018 durch die Wahl von Greinwald nach dem Tod des früheren Bürgermeisters Rudolf Krug ergeben hat. Der Bürgerverein Tutzinger Liste plädiert energisch für eine Wahl-Zusammenführung. Mit diesem Wunsch hat er sich nun auch an Holger Albertzarth, den Fachbereichsleiter Kommunalwesen im Landratsamt, gewandt.

Laut Gesetz könne die sechsjährige Amtszeit des berufsmäßigen Bürgermeisters auf dessen Antrag vorzeitig mit Ablauf der Gemeinderats-Wahlzeit enden, argumentiert die Tutzinger Liste. Sie fragt, ob dies tatsächlich allein von der Entscheidung einer einzigen Person abhängen könne, „die sich wie jeder Mensch naturgemäß in einem Interessenkonflikt zwischen Eigen- und Gemeinwohl“ befinde. Sogar eine Gesetzeslücke glaubt der Bürgerverein zu erkennen: Weil die Bürgermeisterin die Harmonisierung der beiden Wahlen nicht durch eine freiwillige Amtszeitverkürzung und die erneute Kandidatur im Jahr 2026 ermögliche.

Eine Angelegenheit von übergeordneter Bedeutung für die Gemeinde

Dies sei eine Angelegenheit von übergeordneter Bedeutung für die Gemeinde. Der Verein verweist auf die Finanzlage der Kommune, die einen „absoluten Sparhaushalt“ vorgelegt habe und sich Wahlen etwa alle drei Jahre nicht leisten könne. Die Tutzinger Liste fragt, ob die Gemeinde dies selbst bezahlen müsse, und ob das Landratsamt eine Gesetzesänderung anregen werde.

Das Gesetz regle Wahlen und Wahlperioden genau, erklärt Landratsamtssprecherin Barbara Beck. Ob es eine Gesetzeslücke gebe und eine Änderung anzustreben sei, könne das Amt nicht sagen: „Da muss man einen Politiker fragen.“ Tutzings Vizebürgermeisterin Elisabeth Dörrenberg erklärt auf Anfrage, die Gemeinde stehe vor riesigen Herausforderungen. Eine Wahlzusammenlegung 2026 und ein damit verbundener möglicher Wechsel im Bürgermeisteramt gefährde eine kontinuierliche Durchführung der Sanierungsarbeiten in Hauptstraße und Mittelschule, weil durch Wahlkampf und Einarbeitungszeit im Fall eines Ämterwechsels Verzögerungen drohten. Der Gesetzgeber habe sich in Bayern für eine sechsjährige Amtszeit entschieden, um eine möglichst stetige Amtsführung zu gewährleisten. Eine Wahlzusammenführung werde weiter ausschließlich im Ermessen der Amtsträger liegen. Sie seien im Gegensatz zu Staats- oder Bundesministern nicht durch Übergangs- und Pensionszahlungen abgesichert und müssten bei Amtsantritt weitreichende berufliche und private Veränderungen hinnehmen. Daher sei es nur fair und richtig, eine solche Entscheidung allein ihnen zu überlassen.

Bürgerbegehren und Bürgerentscheide unabhängig von anfallenden Kosten möglich

Die Kosten für Wahlen dürften in einer Demokratie keine Rolle spielen, so Dörrenberg: „Daher sind auch Bürgerbegehren und Bürgerentscheide unabhängig von anfallenden Kosten möglich.“ Wie viel teurer kommt es der Gemeinde, wenn alle drei Jahre gewählt wird? Dies könne nur mit hohem Verwaltungsaufwand beziffert werden, sagt Dörrenberg und merkt außerdem an, dass getrennte Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen in Bayern kein Einzelfall seien. Und in anderen Gemeinden sei das schon ohne Widerspruch hingenommen worden. nz