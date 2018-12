Weihnachten zu Hause - Heiligabend im Tabaluga-Haus

Weihnachten ist ein Familien- und Kinderfest. Was aber machen die Kinder, die nicht in ihrer Familie aufwachsen können? Ein vorweihnachtlicher Besuch bei der Tabaluga Kinder- und Jugendhilfe in Tutzing mit einem Ausblick auf Heiligabend.

Tutzing – Für ein Kind ist es schwierig, ohne die eigene Familie zu leben. Die Schicksale, von denen der Geschäftsführer der Tabaluga Kinder- und Jugendhilfe, Wolfgang Brandstetter (61), berichten kann, machen einen betroffen. „Es gibt bei uns Vollwaisen, Kinder von alleinerziehenden Müttern, die das Familienleben aus unterschiedlichen Gründen nicht hinkriegen, aber auch Kinder, die ihre Eltern manchmal besuchen“, sagt Brandstetter.

In den sechs Tabaluga-Häusern, verteilt auf drei Landkreise – eines davon steht in Tutzing –, erfahren Kinder und Jugendliche, dass Familienleben auch anders gehen kann. Wie viele so genannte normale Familien werden sie an Heiligabend um 16 Uhr in die Kinder-Christmette in St. Joseph gehen, danach gibt es unterm Christbaum zu Hause die Bescherung. Dank der Tabaluga-Kinderstiftung und Spendern aus der Region ist es eine liebevolle Bescherung: „Für jedes Kind liegen drei bis vier schön eingepackte Geschenke unter dem Christbaum“, sagt Brandstetter. Dann gibt es etwas zu essen, das allen schmeckt: Lasagne. Später spielen die Kinder und essen ihre selbst gebackenen Plätzchen.

Das Tabaluga-Haus in Tutzing, wo auch der Sitz der Stiftung ist, ist ein Haus für Mädchen. In zwei Wohngruppen wohnen je acht Mädchen zwischen 6 und 17 Jahre. Sie leben mit sechs bis acht Bezugspersonen, pädagogischen Fachkräften, die sie abwechselnd rund um die Uhr betreuen. Alle Kinder sind auf Vermittlung des Jugendamts da. Sie gehen vormittags in die Schule, nachmittags machen sie Hausaufgaben, spielen, treffen sich mit Freunden und besuchen Therapien, die ihnen helfen, ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. „Als traumatisiert gilt man, wenn man über einen längeren Zeitraum, also sechs Monate oder länger, immer wieder psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt ist, ohne sich wehren oder sich entziehen zu können“, erklärt Brandstetter. Das hat Folgen für die Entwicklung der Kinder. „Die Kinder, die zu uns kommen, sind in der Regel zwei und mehr Jahre in ihrer Entwicklung verzögert“, berichtet er. „Wir hatten Sechsjährige, die kaum sprechen konnten, die Kulturtechniken wie das Essen mit Messer und Gabel nicht beherrschten.“

Mit Messer und Gabel zu essen, ist nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was die Kinder bei Tabaluga in Tutzing lernen. Sie holen die Defizite auf, die durch die oft unglücklichen Umstände in ihren Familien entstanden sind. Sie erfahren vor allem Beständigkeit – etwas, das ihnen durch körperliche und emotionale Vernachlässigung in den eigenen Familien oft verwehrt wurde. „Wir vermitteln eine korrigierende Bindungserfahrung“, sagt Brandstetter. „Es ist konstant jemand da, der Beziehung anbietet, auch wenn das Kind das erst mal gar nicht will.“

Das klappt. Das sieht man an den Ehemaligen, die immer wieder vorbeischauen und denen die Tabaluga-Kinderstiftung im Notfall hilft, auch wenn sie älter sind als 21. In diesem Alter endet spätestens die Unterstützung mit öffentlichen Geldern der staatlichen Jugendhilfe, aber Tabaluga macht weiter.

Brandstetter erzählt von einem ehemaligen Schützling, der für acht Wochen in eine Klinik muss und befürchtet, dass seine Wohnung dann weg ist. „Da helfen wir natürlich, ganz klar.“ Wie in einer Familie eben. Dank der Stiftung können Brandstetter und Kollegen etwa 20, 25 Prozent mehr zugestehen an Ausflügen, Sach- und Dienstleistungen als in Einrichtungen, die nur öffentlich finanziert werden.

Die Tabaluga Kinder- und Jugendhilfe ist ein Kinderheim. Das Gebäude von 1878, erbaut von Josef Knittl nach Plänen von Engelbert Schnell, ist alt, charmant und schön. Die Räume, in denen sich die Mädchen aufhalten, sind hell, gepflegt und modern. Jedes Mädchen hat ein eigenes Zimmer. Pro Wohngruppe gibt es zwei Bäder, eine Küche mit einem großen Esstisch, über dem Fotos der Bewohnerinnen hängen, und ein Wohnzimmer mit Fernseher, Bücherschrank und Computer. Wie man sich ein Zuhause vorstellt. Dazu die Lage im Grünen in der Nähe des Südbads mit Blick auf den See. „Es ist uns ein Anliegen, dass die Kinder in einer schönen und liebevollen Umgebung aufwachsen – und mit der daraus entstehenden Kraft ein selbständiges und gelingendes Leben entwickeln“, sagt Brandstetters Stellvertreterin Dörthe Friess (46). Und dazu gehört auch besinnlich und feierlich Weihnachten zu feiern. Das prägt positiv – fürs ganze Leben.