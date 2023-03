Tutzing will bis 2035 klimaneutral werden - als erste Gemeinde im Landkreis

Um Fotovoltaik auf Tutzinger Dächern und Balkonkraftwerke wollen sich die Initiatoren von „Tutzing klimaneutral 2035“ ebenso kümmern wie um Gebäudesanierung, Mobilitätswende und Moore. © PantherMedia

Als erste Gemeinde hat Tutzing einen Grundsatzbeschluss ausdrücklich in Anlehnung an den vor 18 Jahren vom Kreistag beschlossenen Klimabeschluss gefasst. Trotz gewisser Kritik fiel er einstimmig.

Tutzing – Die Initiative „Tutzing klimaneutral 2035“ hat sich im Tutzinger Gemeinderat erfolgreich für einen Grundsatzbeschluss eingesetzt. Als erste Kommune lehnt sich Tutzing mit einer solchen Entscheidung an einen Kreistagsbeschluss von 2005 an, nach dem der Kreis Starnberg bis zum Jahr 2035 energieautark werden soll.

Der Beschluss am Dienstag fiel einstimmig. Darin heißt es unter anderem: „In Anlehnung an den Kreistagsbeschluss vom 12. 12. 2005 unterstützt der Tutzinger Gemeinderat die Bestrebungen zur Energiewende in Tutzing. Das Ziel, unsere Region bis zum Jahr 2035 vollständig mit erneuerbaren Energien zu versorgen, wird befürwortet und seine Erreichung im Rahmen der personellen und finanziellen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung der weiteren kommunalen Aufgaben der Gemeinde unterstützt.“

Gewisse Skepsis gegenüber Vorhaben blieb bei der Sitzung nicht verborgen

Marco Lorenz, einer der Mitgründer der Initiative, wertete den Beschluss als „ein starkes Signal, das Wirkung über die Gemeindegrenzen hinaus haben wird“. Vor der Sitzung hatten er und seine Mitstreiter mit fast allen Parteien außer zweien Gespräche geführt. Eine gewisse Skepsis blieb bei der Sitzung dennoch nicht verborgen. Stefanie Knittl (SPD) wunderte sich darüber, dass sich ein Beschuss zur Energiewende in Tutzing an einen 18 Jahre alten und nur sehr allgemein gehaltenen Kreistagsbeschluss anlehne. Sie vermisste zudem Maßnahmen wie den Gemeinde-Beitrag zur Energiewende durch Mobilität und Verkehrsreduzierung.

Georg Schuster (FDP) erinnerte an die Ablehnung einer relativ großen Fotovoltaikanlage in Traubing durch den Bauausschuss vor wenigen Jahren. „Es geht nur miteinander“, mahnte er. Die CSU hatte den Beschlussantrag zunächst kritisch gesehen. Das kam offen zur Sprache. „Es hat schon den Eindruck eines Antrags von den Grünen oder Freien Wählern erweckt“, sagte Ortsvorsitzender Thomas Parstorfer. Man habe sich aber vom überparteilichen Ansatz überzeugen lassen. Parstorfer lobte die Initiative und den Beschluss als „eine tolle Sache“, warnte aber, es dürfe nicht immer als „gut“ gelten, was von den Grünen komme, und als „falsch“, was von der CSU komme.

Von mehreren Seiten gab es Bemühungen, dem Verdacht der Parteilichkeit entgegenzuwirken

Von mehreren Seiten gab es Bemühungen, dem Verdacht der Parteilichkeit entgegenzuwirken. Der Antrag habe nichts mit einer Partei zu tun, versicherte Bürgermeisterin Marlene Greinwald, die zu den Mitgründern der Initiative gehört. Umweltreferent Bernd Pfitzner (Grüne) rief sogar aus: „Da soll jeder seine Parteifahne am besten zu Haus stehen lassen.“ Unterschiedliche Haltungen wurden dennoch deutlich. „Der Antrag ist auf unseren Wunsch etwas verändert worden“, sagte Dr. Ernst Lindl (CSU). Neu ist der Zusatz „unter Berücksichtigung der weiteren kommunalen Aufgaben der Gemeinde“.

Marco Lorenz war dennoch zufrieden. Der Antrag sei bewusst „niederschwellig“ gehalten: „Wir wollen nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen.“ Er ließ aber keinen Zweifel daran, dass der Beschluss Grundlage für Anträge und Beschlüsse in Zukunft sein soll. „Wir wissen, dass die Gemeinde personell und finanziell keine Kapazitäten frei hat“, sagte er. Dafür werde die Initiative sorgen. Erforderlich seien aber die politischen Entscheidungen.

Die Ziele der Initiative: Tutzing soll eigenen Strom und eigene Wärme klimaneutral produzieren, die Gebäude im Ort sollen optimal gedämmt sein, nachhaltige Mobilität wird angestrebt. Um Fotovoltaik auf Tutzinger Dächern und Balkonkraftwerke wollen sich die Initiatoren ebenso kümmern wie um Gebäudesanierung, Mobilitätswende und Moore. Zwei besonders große Projekte sind ein Solarpark und eine Nahwärmezentrale. Sie sollen Aufgaben einer vorgesehenen Energiegenossenschaft werden. Die Initiative erhofft sich aber auch ein „Klimawirtschaftswunder“, mit dem lokales Gewerbe und Industrie „robust wachsen“ sollen. nz