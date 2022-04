Würmseer Stamm wieder in Schwung

Besonders treue Mitglieder, flankiert von Vizevorstand Andreas Kreutterer jun. (l.) und Vorstand Gregor Kreutterer (r.): Frank Wagner, Andreas Leitner jun., Kaspar Spiel, Anna Leitner, Andreas Kreutterer sen. und Margarethe Munding (v.l.). © Lorenz Goslich

Mit bewährten und neuen Vorstandsmitgliedern plant der Gebirgstrachten-Erhaltungsverein Würmseer Stamm in Diemendorf nach langer Corona-Pause neue Aktivitäten. Bei der Frühjahrsversammlung am Freitagabend war viel Zuversicht erkennbar.

Diemendorf – 134 Einwohner zählt der Tutzinger Ortsteil Diemendorf – und 125 Mitglieder hat der Gebirgstrachten-Erhaltungsverein Würmseer Stamm Diemendorf. Mit 25 weiteren Vereinen zwischen München und Lenggries, Thannig und Antdorf gehört er dem Loisachtaler Gauverband an. Wie wichtig der Würmseer Stamm für Diemendorf ist, das hat seine Frühjahrsversammlung am Freitagabend belegt. Im Diemendorfer Trachtenheim mussten mehrere Tische zusätzlich herbeigeschafft werden, damit alle Platz fanden, die gekommen waren.

43 stimmberechtigte Mitglieder waren es schließlich, praktisch alle waren in Miesbacher Tracht, und beste Stimmung belegte, was dieser Verein für das dörfliche Leben bedeutet. Auch die Abstimmungsergebnisse sprachen für sich: In allen Wahlgängen gab es jeweils 42-Ja-Stimmen und eine Enthaltung, nämlich die der jeweils zur Abstimmung stehenden Person.

Zum ersten Vorstand wählten die Anwesenden Gregor Kreutterer – und bestätigten ihn damit im Amt. Nikolaus Friesenegger, der 15 Jahre zweiter Vorstand und 36 Jahre Vorplattler war, kandidierte nicht mehr. „Jüngere sollten auch mal Verantwortung übernehmen“, sagte der Vater von sechs erwachsenen Kindern, die alle im Verein aktiv waren oder sind, später im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Sein Nachfolger wurde Andreas Kreutterer junior. In ihren Ämtern bestätigt wurden Brigitte Reindl als Schriftführerin und Frank Wagner als Kassier.

Die weiteren Besetzungen: Vorplattler ist Michael Friesenegger, Dirndl-Vertreterin Verena Kreutterer, Jugendleiterin Michaela Wagner, Musikwartin Andrea Wulfert, Trachtenwartin Maria Winterholler und Fähnrich Alois Kergl. Kassenrevisoren bleiben Bettina Bauer-Pröbstl und Andreas Steigenberger.

Die Corona-Pandemie hatte das in normalen Zeiten lebhafte Vereinsleben weitgehend zum Stillstand gebracht, wie Brigitte Reindl berichtete. Aber Vorstand Gregor Kreutterer gab sich zuversichtlich: „Langsam kommen wir wieder in Schwung.“ Noch ist aber Vieles nicht klar. So steht noch immer nicht fest, wann die Feiern zum 110. Vereinsjubiläum nachgeholt werden können, das schon im Jahr 2020 fällig gewesen wären. Zum 100-jährigen Bestehen des Vereins waren 2010 etwa 800 Trachtler aus der ganzen Umgebung nach Diemendorf gekommen.

Mit den regelmäßigen Tanz- und Plattlerabenden geht es nun wieder los. Am 29. Mai will sich der Würmseer Stamm am Trommlerzug bei der Festwoche Wielenbach beteiligen, weiter geplant sind die Mitwirkung an Fronleichnam in Tutzing (16. Juni), ein Hoagartn in Diemendorf (8. Oktober), die für 12. November geplante Generalversammlung und die Weihnachtsfeier (17. Dezember). Das ursprünglich für den 29. Mai vorgesehene Gaufest ist aufs nächste Jahr verschoben worden, es soll in Hohenschäftlarn stattfinden.

Unter den Ehrungen waren diesmal etliche, die eigentlich schon in den vergangenen beiden Jahren an der Reihe gewesen wären. Seit 70 Jahren ist Anton Leitner senior Mitglied. Weitere Ehrungen gab es für Anna Leitner (60 Jahre), Andreas Scheffhold (50 Jahre), Margarethe Munding, Andreas Kreutterer sen., Andreas Leitner jr. (40 Jahre), Kaspar Spiel und Frank Wagner (25 Jahre).

Der Einzugsbereich des Würmseer Stamms reicht mittlerweile weit über Diemendorf hinaus. Etliche der 125 Vereinsmitglieder leben allerdings anderswo – von Kampberg über Unterzeismering bis Pähl. Nicht wenige haben „weggeheiratet“, wie es Einheimische formulieren. Aber ihrem Würmseer Stamm sind sie meist genauso treu geblieben wie die Diemendorfer über Generationen hinweg. Mehr Kinder hätten die Verantwortlichen allerdings gern dabei. Alle Bemühungen, mehr Nachwuchs zu gewinnen, erweisen sich jedoch bisher als schwierig.

Lorenz Goslich