„Es wird eine tolle Blühfolge geben“

Teilen

Öffentliche Beete: Nach Kritik lud Bürgermeisterin Marlene Greinwald (2.v.l.) zum Vor-Ort-Termin mit Planerin Ingrid Völker (Mitte), die das Pflanzkonzept erläuterte. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Die Gemeinde Tutzing hat ihre Beete nach einem bestimmten Konzept bepflanzen lassen. Das wurde jetzt öffentlich vorgestellt.

Tutzing – Viele Briefe und Anrufe habe sie wegen der Neugestaltung öffentlicher Beete erhalten, berichtete Bürgermeisterin Marlene Greinwald bei einem Treffen zum Bepflanzungskonzept. „Zum Teil sehr unfreundliche“, fügte sie hinzu. Die von der Gemeinde beauftragte Naturgartenplanerin Ingrid Völker aus Großweil war am Donnerstag nach Tutzing gekommen, um alles an der Ecke Kirchenstraße/Traubinger Straße zu erläutern, aber der Teilnehmerkreis war klein.

Es schaue alles noch etwas traurig aus, sagte eine Anwesende angesichts von Kiesflächen, aus denen zurzeit nur ein paar Pflanzen herausspitzen. Ingrid Völker bat um Geduld. Es werde „eine tolle Blühfolge“ geben, versprach sie – auch im neuen Kreisverkehr. Dabei versuchte sie, auch die Eigenarten der Pflanzen zu erläutern. Manche von ihnen ließen sich Zeit, blühten vielleicht erst im zweiten Jahr. Die teils kritischen Anwesenden schienen von den Erklärungen weitgehend überzeugt zu sein.

Die Auffassungen bleiben aber unterschiedlich, wie Marlene Greinwald am Beispiel der Friedhöfe schilderte: Da stoße länger nicht gemähtes Gras hier auf Freunde und dort auf Kritik. Ähnlich ist es bei der Wiese neben der katholischen Kirche. Zweimaliges Mähen im Jahr sei richtig, sagte Ingrid Völker. Deutlich kritisierte sie, dass neu angepflanzte Flächen auf der Brahmspromenade großenteils zusammengetreten seien. Das sei schon vor dem Weinfest kürzlich so gewesen, betonten Anwesende. Details ihres Konzepts erläutert Ingrid Völker in einem Leitfaden zu Anlage und Pflege naturnaher Grünflächen, der bei ihr für zehn Euro erhältlich ist. Kontakt auf www.naturverrueckt.de.

Das neue Pflanzkonzept der Gemeinde mit der Aussaat heimischer Wildblumenarten habe im vorigen Jahr am großen Kreisverkehr begonnen, erläuterte Greinwald auch bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend als Beispiel für die Bemühungen um Biodiversität. Heuer werde es an der Brahmspromenade, am Wertstoffhof und vor dem Rathaus fortgesetzt. Die nachhaltige Bepflanzung von örtlichem Grün sei insektenfreundlich, ans Klima angepasst, pflegeleicht und robust, erklärte sie. Nicht allen gefällt es wohl, wie kritische Bemerkungen aus dem Publikum auch dort zu deuten waren. mül/nz