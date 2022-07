Halbe Million für südliches Hallendach der Tutzinger Dreifachhalle

Teilen

Ein Sanierungsfall ist das Dach der Tutzinger Dreifachhalle. Zunächst soll das tiefere Dach repariert werden. Das höhere Dach soll später an die Reihe kommen – was voraussichtlich ebenfalls viel Geld kosten wird. Foto: Lorenz Goslich © Lorenz Goslich

Das Dach der Tutzinger Dreifachturnhalle ist praktisch seit ihrer Fertigstellung ein Problemfall. Für die Sanierung ist auch der TSV mit einer stattlichen Summe gefordert.

Tutzing – Ansehnliche Investitionen stehen bei der Tutzinger Dreifachturnhalle bevor. Obwohl die größtenteils der Gemeinde und mit einem kleineren Teil dem TSV Tutzing gehörende Halle erst 2011 eröffnet wurde, gilt ihr Dach schon lange als sanierungsreif. Zunächst soll heuer im Herbst das kleinere, südliche Dach an der Reihe sein.

Bei der Delegiertenversammlung des TSV berichtete Vorsitzender Mark Habdank über einen Kostenvoranschlag allein für diese Maßnahme von knapp 500 000 Euro. Der TSV ist laut Habdank mit 17 Prozent beteiligt, das seien rund 80 000 Euro. Zu diesem Zweck muss der Verein ein Darlehen aufnehmen, wie Schatzmeister Rainer Fichtl sagte. Der Schuldenabbau komme zwar kontinuierlich voran, doch eine solche Summe könne der Verein nicht aus seiner Liquidität bezahlen.

Ob es in der Bauzeit Sperrungen geben wird, wisse sie nicht, sagte Bürgermeisterin Marlene Greinwald auf eine entsprechende Frage. Im Verein gibt es Wünsche nach einer Vergrößerung des Vordachs, damit vor der Halle Wartende bei schlechtem Wetter geschützt sind. Dazu sagte Greinwald, der Verein müsse hierzu einen Antrag bei der Gemeinde stellen. Sie bedauerte, dass beim Bau nicht von vornherein ein größeres Vordach geplant worden sei.

Zum Sportbetrieb sagte Habdank: „Es ist nicht mehr ganz so wie vor Corona, aber wir sind auf einem guten Weg.“ Wegen Corona seien die Aktivitäten im Winter stark eingeschränkt und nur unter erschwerten Bedingungen möglich gewesen, doch zurzeit gebe es keine Einschränkungen.

Derzeit zählt der TSV Tutzing 1578 Mitglieder, 100 mehr als zum Jahresanfang. Weiter steigen dürfte die Zahl der Mitglieder im Zuge der kürzlich beschlossenen Übernahme des Sportclubs Tutzing. Erfreut berichtete Habdank über mehrere junge Leute, die Trainerausbildungen absolvieren, so in den Abteilungen Leichtathletik, Fußball und Ski. „Der Verein würde sich über noch mehr Mitglieder freuen, die Übungsleiter-Ausbildungen machen“, sagte er und bat alle, Leute, die in Frage kommen, zu motivieren. Auch in der Geschäftsstelle gibt es personelle Verstärkung. Allen Übungsleitern und Betreuern dankte Habdank sehr, besonders auch solchen Eltern, die sich in vieler Hinsicht engagieren, vom Waschen der Trikots bis zu Fahrten mit jungen Spielern zu Auswärtsspielen.

Eine Diskussion gab es über die Zugänglichkeit der Halle. Sie ist zu Zeiten der Vereinsaktivitäten meist verschlossen. Übungsleiter mussten deshalb oft ihre Gruppen verlassen, um später eintreffenden Leuten die Tür zu öffnen. Habdank verwies auf eine mittlerweile installierte Gegensprechanlage mit Öffnungsfunktion. Dennoch äußerten Delegierte Unverständnis für die Schließung. Bürgermeisterin Greinwald begründete sie mit Sicherheits- und Haftungsauflagen. Auch Schulen beispielsweise seien heutzutage nicht mehr wie früher frei zugänglich.

Habdank bat alle Übungsleiter, die Anwesenheitslisten sorgfältig zu führen und immer sofort der Geschäftsstelle des Vereins zukommen zu lassen. Anträge für Spielerpässe laufen nach seinen Angaben nur noch über die Geschäftsstelle, weil schlechte Erfahrungen mit Spielerpässen für Nichtmitglieder gemacht worden seien.

Im Herbst soll ein Ehrenabend für langjährige Vereinsmitglieder stattfinden, wurde in der Versammlung mitgeteilt. Wer entsprechende Personen kennt, wird gebeten, sie zu melden. In den Sommerferien kann die Halle im Gegensatz zu früheren Jahren benutzt werden – allerdings nur auf Antrag, weil zu dieser Zeit eine Grundreinigung der Halle stattfindet.

Lorenz Goslich