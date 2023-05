„Hort im Wald“ vor dem Aus

Damals war noch alles in Ordnung: 2021 eröffnete der „Hort im Wald“ des Arbeiter-Samariter-Bunds in Tutzing. Ab Herbst ist dort Schluss – ein neuer Träger könnte die Einrichtung retten. © Andrea Jaksch

Steht der erst knapp zwei Jahre alte „Hort im Wald“ in Tutzing schon wieder vor dem Aus? Der Arbeiter-Samariter-Bund hat die Betreuungsverträge gekündigt. Es gibt aber Hoffnungen auf eine Fortführung – vielleicht mit einem anderen Träger.

Tutzing – Der Andrang war beträchtlich: 17 Plätze hatte der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) nach den Sommerferien 2021 in seinem damals eröffneten „Hort im Wald“ angeboten, aber es hätte auch gut die doppelte Zahl sein können, so groß war das Interesse. Inzwischen sind auf dem Gelände des Beringerheims 21 Kinder untergebracht. Aber dieser Tage kam vom ASB-Regionalverband München/Oberbayern eine Mitteilung, die für die Eltern wie ein Paukenschlag wirkt: Der ASB hat die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Tutzing und dem Landratsamt aufgelöst.

In einem Schreiben an die Eltern bedauert er, von September an keine weitere Betreuung der Kinder mehr anbieten zu können – und mit demselben Schreiben kündigt er auch gleich die Betreuungsverträge per Ende August. Als Begründung führt er Fachkräftemangel an. ASB-Geschäftsführerin Sonja Dallmaier betonte auf Anfrage des Starnberger Merkur: „Wir sind Fans der Naturpädagogik.“ Mit den Kindern und Eltern laufe in Tutzing alles „super“. Aber seit mehr als einem Jahr suche der ASB eine weitere Erziehungsperson. Neben dem Fachkräftemangel ist aber offenkundig noch ein anderer Aspekt bedeutsam: eine Defizit-Übernahme. Ein Weiterbetrieb des Horts wäre nach den Worten von Sonja Dallmeier möglich, wenn Gemeinde oder Landkreis dazu bereit wären. Das sei anderswo üblich. Dabei gehe es um einen fünfstelligen Betrag, konkretisierte sie auf Nachfrage: „Wir sind eine Hilfsorganisation, wir stehen auch unseren Mitgliedern gegenüber in der Pflicht.“

Mehrmals habe es schon Gespräche mit der Gemeinde über einen kompletten oder anteiligen Defizitausgleich gegeben. Dazu wollte sich Bürgermeisterin Marlene Greinwald gestern auf Nachfrage nicht äußern. Sie ließ aber durchblicken, dass es aus ihrer Sicht „ein bisschen eigenartig“ sei, wie „im Landkreis damit umgegangen“ werde. Was sie damit genau meinte, sagte sie nicht.

Die Enttäuschung bei den betroffenen Eltern ist gewaltig. Dabei werde ein wertvolles pädagogisches Projekt in Tutzing beendet, kritisierten einige. Die Eltern sehen sich und ihre Kinder nun vor Problemen. Die Nachricht vom ASB sei kurzfristig gekommen, die Plätze in anderen Kinderbetreuungseinrichtungen von September an seien weitgehend vergeben. Deshalb sei es schwierig, Alternativen zu finden.

Es gibt aber offenbar Hoffnungen auf eine Weiterführung des „Horts im Wald“ – und zwar mit einem anderen Träger, der die Bauwagen betreiben könnte. Für Gespräche zeigt sich Sonja Dallmeier offen. Auch Bürgermeisterin Greinwald hofft, einen Weg zu finden: „Ich möchte, dass es im Sinn der Kinder und Eltern weitergeht.“

Änderungen zeichnen sich auch für die weiteren Vorhaben des ASB in Tutzing ab. Der Hort galt als erster Schritt in einer groß angelegten Planung für das Beringerheim und seinen Park – mit Inklusionsbetrieb, Seminarzentrum mit Gästehaus und weiteren Einrichtungen. Mittlerweile gibt es aber offenkundig auch andere Überlegungen. „Wir fahren mehrgleisig“, sagt Dallmeier. Sie könne sich beispielsweise ein Eltern-Kind-Hotel vorstellen. In einer ASB-Mitgliederversmmlung im Juni soll es dazu nähere Informationen geben. Doch das alles ist ohnehin aufgeschoben. Seit einiger Zeit sind im Beringerheim Menschen aus der Ukraine untergebracht. Wenn es Auszüge gibt, kommen dort neuerdings auch Geflüchtete aus anderen Nationen unter.

