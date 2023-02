Tutzinger Feuerwehr kritisiert Gemeinde: „Viel zu kleine Schritte“ zum Feuerwehrhaus

Teilen

Zu eng ist es geworden im alten Feuerwehrhaus an der Tutzinger Oskar-Schüler-Straße. Das sieht nicht nur Kommandant Christoph Knobloch so. Er sagt: „Aus Sicht der Feuerwehr ist die Variante die beste, die am schnellsten realisiert werden kann.“ © A. Jaksch

Eine schnelle Entscheidung für ein neues Gerätehaus fordert die Freiwillige Feuerwehr Tutzing von der Gemeinde. Als Standort ist neben dem Platz an der Oskar-Schüler-Straße auch der Hartplatz beim Würmseestadion im Gespräch.

Tutzing – Die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Tutzing fordern nachdrücklich schnellere Entscheidungen für den Neubau eines Feuerwehrhauses. In ihrem Jahresbericht appellieren sie an alle Entscheidungsträger innerhalb der Gemeinde, dieses Thema zu „forcieren“ und notwendige Finanzmittel bereitzustellen. Eine weitere Verschiebung des Themas in die Zukunft werde dem Ehrenamt schaden, es gehe in „viel zu kleinen Schritten“ voran, kritisieren sie. Die Gemeinde müsse „deutlich intensiver“ am Projekt Feuerwehrhaus arbeiten.

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr bestätigte Bürgermeisterin Marlene Greinwald zuletzt, dass das alte Feuerwehrhaus an der Oskar-Schüler-Straße nicht mehr auf dem aktuellen Stand sei. Das Geld liege zwar in Tutzing nicht auf der Straße, schränkte sie ein, aber sie gab sich zuversichtlich, dass man eine Lösung finden werde. „Ich habe auf jeden Fall die Unterstützung des Gemeinderats“, betonte sie. Bei der Versammlung sagte die Bürgermeisterin: „Es kristallisieren sich zwei Plätze heraus.“ Damit meinte sie die Standorte Oskar-Schüler-Straße und den sogenannten Hartplatz beim Würmseestadion, wie sie am Rande auf Nachfrage konkretisierte.

Demgegenüber hatte der Gemeinderat Mitte 2022 aufgrund einer Empfehlung der auf Rettungswesen spezialisierten Bonner Firma Forplan beschlossen, dass das Feuerwehrhaus dort bleiben soll, wo es ist, nämlich in der Oskar-Schüler-Straße. „Aus Sicht der Feuerwehr ist die Variante die beste, die am schnellsten realisiert werden kann“, sagte Kommandant Christoph Knobloch dem Merkur. Bei der Versammlung richtete er fast schon flehentlich einen Appell an die Rathausspitze, die Angelegenheit nicht „auf die lange Bank“ zu schieben. Unterstützung erhielt er bei der Versammlung vom Feldafinger Feuerwehrkommandant Dirk Schiecke, der dazu gekommen war. Er wäre wegen des Streits in der seiner Gemeinde um die Standortfrage fast zurückgetreten. Manche Bürger gingen lieber zum essen, sagte Schiecke. Eine Anspielung auf den Widerstand in Feldafing gegen den Standort Ratsstuben/Makarska-Grill. Beim Tutzinger Feuerwehrhaus sei es genauso wie bei dem in Feldafing, sagte er. „Alles ist zu klein.“

Anfahrtszeiten der Tutzinger Feuerwehr im Vergleich

In ihrem Jahresbericht fordert die Tutzinger Wehr unabhängig von den weiteren Planungen eine Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes und eine Begehung des Feuerwehrhauses durch den kommunalen Unfallversicherungsträger. Dieser Wunsch soll nach einer Besprechung offenbar erfüllt werden. Die Feuerwehr weist die Gemeinde auch nachdrücklich darauf hin, dass sie als Trägerin der Feuerwehr für die sichere Gestaltung der baulichen und technischen Einrichtungen sowie die gesundheitsgerechten Bedingungen für die Feuerwehr-Angehörigen verantwortlich sei. „Die Gemeinde Tutzing muss weiterhin eine regelmäßige Begehung der Feuerwehrhäuser – das gilt für alle vier Gerätehäuser – durchführen“, fordern die Verantwortlichen.

Bei der Entscheidung für den Standort eines Neubaus sind die Anfahrtszeiten ein wichtiges Kriterium. Von der Oskar-Schüler-Straße aus konnte die Hilfsfrist laut Knobloch im vorigen Jahr im Kerngebiet Tutzings größtenteils eingehalten werden. Defizite und Überschreitungen habe es in den Ortsteilen gegeben. Nach Unterzeismering habe die Feuerwehr etwa zehn Minuten benötigt, nach Monatshausen auf die B 2 rund 17 Minuten, in den Tutzinger Norden und nach Garatshausen im Durchschnitt zehn Minuten, wobei die Baustelle an der Hauptstraße ausschlaggebend sei.

Bei der Ausrüstung sei man auf einem guten Weg, sagte Bürgermeisterin Greinwald. Im Mai wird ein neuer Rüstwagen erwartet, mit dessen Auslieferung es 2022 nicht geklappt hatte. Eine von der Gemeinde bezahlte neue Drohne hat bereits gute Dienste geleistet, so bei einer Vermisstensuche und beim Aufspüren eines unerlaubten Lagerfeuers. Auch im Feuerwehrhaus gibt es einige Neuerungen. So verbessere eine Absauganlage die gesundheitsgefährdende Situation neben den Fahrzeugen, wo es noch dazu sehr eng ist, etwas. Sogar beim schwierigen Thema Wohnen geht es voran: Es gibt bereits eine „Feuerwehr-WG“, und demnächst soll eine „Jugend-Feuerwehr-WG“ hinzukommen.

Lorenz Goslich