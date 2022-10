Angst ums Weihnachtsgeschäft

Teilen

Die Arbeiten in der Tutzinger Ortsdurchfahrt beeinträchtigen die Geschäfte, fürchten die Händler. © Andrea Jaksch/Archiv

Die Aufregung unter Tutzings Geschäftsleuten wird immer größer. Sie befürchten dicke Einbußen in der Vorweihnachtszeit wegen der Straßensanierung. Vom Staatlichen Bauamt kommen nun Signale der Gesprächsbereitschaft.

Tutzing – Es wirkt wie ein Spagat: Möglichst viele Kunden wünschen sich die Tutzinger Geschäftsleute in der Adventszeit in ihrem Ort – aber die Straßenbauer wollen wegen der Sanierung der Hauptstraße möglichst viele Autos von Tutzing fernhalten.

Bei einem runden Unternehmertisch der Aktionsgemeinschaft Tutzinger Gewerbetreibender (ATG) sind jetzt wieder Vorwürfe laut geworden, dem für die Straßensanierung zuständigen Staatlichen Bauamt in Weilheim komme es allein auf die Abwicklung der Baumaßnahmen an – das Schicksal der Tutzinger Geschäfte sei der Behörde egal. „So ein Verhalten verstehe ich bei einer staatlichen Behörde nicht, die arbeiten doch mit unseren Steuergeldern“, rief der Buchhändler Martin Held aus. Oliver Lutz, Obermeister der Metzgerinnung und Betreiber einer Filiale Tutzing, warnte: „Es bringt nichts, wenn man super auf der Straße fahren kann, aber keine Geschäfte mehr da sind.“

Bürgermeisterin Marlene Greinwald, die an der Versammlung teilnahm, bemühte sich sichtlich, Verständnis für beide Seiten – Geschäftsleute und Bauamt – zu zeigen. Auch sie sah aber „entgegengesetzte Interessen“.

Silke Schweigler, zuständig für den Landkreis Starnberg beim Staatlichen Bauamt Weilheim, wirkte auf Nachfrage unserer Zeitung etwas überrascht. „Das ist uns nicht egal“, bekräftigte sie, auf die Folgen für die Geschäfte angesprochen. Das Bauamt sei bemüht, immer gut zu informieren und die Kommunikation aufrecht zu erhalten.

Irritationen gibt es auch besonders wegen offenkundiger Bemühungen, mit Beschilderungen den Autoverkehr an Tutzing vorbei zu leiten. Immer wieder haben Gewerbetreibende ergänzende Zusätze mit Hinweisen gefordert, dass Tutzings Ortsmitte von Tutzing trotz der Bauarbeiten gut erreichbar sei. „Solche Wünsche sind an uns noch nicht herangetragen worden“, sagt Schweigler dazu. Tatsächlich bemühe man sich, den Durchgangsverkehr aus Tutzing heraus zu halten: „Ich verstehe aber, dass es für die Gewerbetreibenden schwierig ist.“ Für Änderungsvorschläge sei das Bauamt gesprächsbereit, versichert sie: „Wenn es um Verbesserungen geht, ohne dass die Bauzeit leidet und ohne dass Mehrkosten entstehen, dann halte ich sie für möglich.“ Dabei betont sie, dass es bei dem Projekt drei Bauherren gebe: Staatliches Bauamt, Gemeinde Tutzing und Abwasserverband Starnberger See. Hinzu kämen die so genannten Spartenträger wie Telekom oder Bayernwerk. Sie alle „unter einen Hut“ zu bringen, sei oft schwierig.

Eine Anregung der ATG, die auch im Gemeinderat vorgebracht wurde, betraf eine Pause bei den Baustellenampeln. Weil die Durchfahrt streckenweise nur einspurig möglich ist, gab es am Wochenende tagsüber wieder Signale und teils lange Staus. Ein Ampel-Aus bei Ende der Bauarbeiten oder eine Komplettabschaltung der Ampeln in der Adventszeit bezeichnet Schweigler als schwierig: „Ohne Ampeln können wir nicht mehr bauen.“ Gewisse Änderungen schließt sie jedoch nicht aus. Als Ansprechpartner dafür sieht sie die Gemeinde: „Sie müsste an uns herantreten.“

Lorenz Goslich