Tutzinger Hauptstraße: Sanierung dauert länger als zunächst gedacht

Zeitplan verschiebt sich

Das haben viele schon vermutet: Bei der Tutzinger Straßensanierung dauert alles länger als zunächst gedacht. Der neue Terminplan sieht die oberirdischen Bauarbeiten in der Ortsmitte nun von Juni 2023 bis August 2024 vor. Unterirdisch soll der Start dieser Tage sein.

Tutzing – Der Südbereich der Ortsdurchfahrt ist fertig, im Norden dauern die Arbeiten an. Der größte Brocken aber wird für die Tutzinger die Straßensanierung des Ortszentrums sein – das ist allen klar. Im Frühjahr 2023 sollte sie nach den bisherigen Plänen beginnen und Ende 2023 fertig sein. Die Mitteilung von Verkehrsplaner Benjamin Neudert, dass es länger dauern wird, schien bei einer Anliegerversammlung im Rathaus am Montag kaum jemand unter den rund 40 Anwesenden zu überraschen.

Das galt auch für die Nachricht, dass der Tutzinger Norden in diesem Jahr nicht fertig wird. Start des oberirdischen Straßenbaus soll laut Neudert frühestens Anfang Juni 2023 sein. In den Sommerferien 2024 soll die Ortsdurchfahrt fertig werden.

Vorab sollen die so genannten Spartenträger für Strom und Telekommunikation, Bayernwerk und Deutsche Telekom, unterirdisch in diesen Tagen mit ihren Arbeiten beginnen, und zwar an der Einmündung der Traubinger Straße in die Hauptstraße. Das ist eine andere Vorgehensweise als in den Abschnitten Süd und Nord – und auch eine Konsequenz aus Problemen. Als im Nordbereich ein eher unscheinbares Loch geöffnet wurde, kam ein tief in die Erde reichender Schacht der Telekom zum Vorschein, der erneuert werden musste. „So etwas verzögert den Bau ungemein“, sagte Neudert. Im Ortszentrum wäre der schnellste Bauablauf bei Vollsperrung der Straße möglich, sagte der Verkehrsplaner – bei halbseitiger Sperrung benötige man fast die doppelte Zeit. Die Anlieger wollten, dass „das Theater so schnell wie möglich vorbei“ sei, doch für die Gewerbetreibenden sei eine Vollsperrung „ein No-go“.

Nach Beschwerden: Kompromiss bei Sperrungen

Also gibt es nun einen Kompromiss, der die Durchfahrt durch den Ort soweit wie möglich erlauben soll – mit punktuellen Vollsperrungen, aber nacheinander, nicht zeitgleich. Ansonsten sind halbseitige Sperrungen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mit Einbahnregelung vorgesehen. Die abschließenden Asphaltschichten werden bei nächtlicher Vollsperrung aufgebracht.

Nacheinander vollgesperrt werden sollen auch die einmündenden Nebenstraßen. Eine nahräumige Umleitung soll über Oskar-Schüler-Straße, Kirchenstraße und Bahnhofstraße verlaufen. Die dafür erforderliche Fertigstellung des Brückenbaus an der Kirchenstraße bis Ostern gilt als Voraussetzung.

In der Ortsmitte, wo der Nachfolgebau des in Abbruch befindlichen früheren Edeka-Markts von der Hauptstraße zurückgesetzt werden soll, ist ein „Shared-Space-Bereich“, also ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmer, mit Aufenthaltsfunktion an den Nebenstraßen vorgesehen.

Zu den entlang der Straße geplanten Bäume gibt es Bedenken, etwa wegen erschwerter Zufahrten und des Laubbefalls. Tutzing sei schon sehr grün, sagte ein Anlieger. Bürgermeisterin Marlene Greinwald mahnte in Hinblick auf den Klimawandel eine positivere Haltung zu den Bäumen an, sagte aber zu, dass es bei absoluter Gegnerschaft nicht alle Bäume geben müsse. An den Gehwegen befinden sich nah der Häuser viele Ecken, die nicht der Gemeinde gehören. Die Beläge sollen möglichst bis an die Gebäude herangeführt werden, doch da ist das Eigentumsrecht zu berücksichtigen. „Wir bieten an, diese Stellen auf Kosten der Gemeinde mit zu pflastern“, sagte Greinwald. „Wenn jemand Bedenken hat“, sagte Greinwald, „dann besprechen wir das.“ Anregungen und Änderungsvorschläge sind möglich. „Je früher, desto besser“, unterstrich Neudert. Zurzeit könne man noch vieles einarbeiten, auch in die Ausschreibung könne man konkrete Anforderungen aufnehmen. Für Januar oder Februar kündigte Greinwald eine weitere Informationsveranstaltung an. Für Mitteilungen steht die Webseite der Gemeinde Tutzing zur Verfügung.