Tutzinger Hauptstraße zeitweise frei

Gesperrte Hauptstraße in Tutzing: Der Abwasserverband muss die Arbeiten während der Sperrung der Bahnlinie in Starnberg aussetzen und die Straße freigeben. © Andrea Jaksch

Wegen des Schienenersatzverkehrs während der Sperrung der Bahnlinie für den Einschub einer Brücke in Starnberg muss der Abwasserverband die Arbeiten an der Tutzinger Hauptstraße aussetzen. Grund: Die Umleitung packt den zusätzlichen Verkehr nicht.

Tutzing – Die Sperrung der B 2 (Münchner Straße) in Starnberg und die damit einhergehende Sperrung der Bahnlinie hat Auswirkungen auf die Arbeiten an der Tutzinger Hauptstraße. Da in Starnberg eine neue Bahnbrücke eingeschoben wird (Straßensperrung 24. August bis wohl 6. September), ist auch die Bahnlinie blockiert. Deswegen fahren zwischen 21. August und 4. September Busse statt S-Bahnen und Regionalzügen.

„Die Leistungsfähigkeit der bestehenden Umleitungsstrecke über die Kirchenstraße ist bereits ausgelastet und kann den zusätzlichen Schienenersatzverkehr nicht aufnehmen. Die Hauptstraße Tutzing wird deshalb in den zwei Wochen wieder für den Verkehr freigegeben“, teilte der Abwasserverband Starnberger See am Mittwoch mit. Nach der Sperrung in Starnberg wird voraussichtlich ab 5. September dann die Hauptstraße zur Fortsetzung der Arbeiten dort wieder gesperrt. Folge: Alle danach geplanten Bauabschnitte verschieben sich um etwa zwei Wochen.