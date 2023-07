„Tutzinger Löwe“ für Landesbischof Bedford-Strom und Erzbischof von Kapstadt

Von: Tobias Gmach

Für ihren Einsatz für Demokratie und Zivilgesellschaft ehrte Akademiedirektor Udo Hahn Erzbischof Dr. Thabo Makgoba und Landesbischof Prof. Heinrich Bedford-Strohm mit dem „Tutzinger Löwen“. Dr. Renier Koegelenberg hielt die Laudatio. © Evangelische Akademie

Die Evangelische Akademie hat Landesbischof Prof. Heinrich Bedford-Strom und den Erzbischof von Kapstadt, Dr. Thabo Makgoba, mit dem „Tutzinger Löwen“ ausgezeichnet.

Tutzing – Altbundeskanzler Helmut Kohl oder Philosoph Jürgen Habermas haben ihn schon bekommen: Diesmal ging der „Tutzinger Löwe“ an zwei Theologen: Die Evangelische Akademie ehrte am Sonntag Prof. Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, und Dr. Thabo Makgoba, Erzbischof von Kapstadt und Primas der anglikanischen Kirche im südlichen Afrika. „Ihr Engagement ist davon geprägt, Demokratie und Zivilgesellschaft zu stärken“, begründete Akademiedirektor Udo Hahn die Entscheidung.

Die Preisverleihung, von der die Akademie in einer Mitteilung berichtet, war auch ein Dank an Bedford-Strohm und Makgoba für die Unterstützung der Partnerschaft zwischen der Akademie und der Ecumenical Foundation of Southern Africa (EFSA) in Stellenbosch, deren Kuratoriumsvorsitzender Makgoba war. Landesbischof Bedford-Strohm hatte den Partnerschaftsvertrag zu seinem Amtsantritt im Oktober 2011 unterzeichnet.

Die Laudatio hielt EFSA-Gründer und -Leiter Dr. Renier Koegelenberg. Er würdigte den EInsatz der Theologen für die Menschenwürde, ihre Vermittlerrolle in gesellschaftlichen und politischen Debatten und über die Religionen hinweg sowie ihr Engagement für Frieden, Gerechtigkeit in ihren Ländern und darüber hinaus. Koegelenberg erinnerte an die Abschlusszeremonie des 36. Evangelischen Kirchentags zum Reformationsjubiläum in Wittenberg. Erzbischof Makgoba hatte damals in seiner Predigt seinen Traum von einer geeinten Menschheit beschrieben – in Anlehnung an Bürgerrechtler Martin Luther King: „Ich habe einen Traum für die Welt, dass eines Tages all die narzisstischen, nationalistischen, isolationistischen Ausschweifungen der Gegenwart verschwinden mögen. Ich habe einen Traum, dass stattdessen ein weltweites Bewusstsein entstehen wird, dass wir eine Menschheit sind.“ Partnerschaften wie jene zwischen Tutzing und Stellenbosch zeigten, „dass die großen Menschheitsprobleme nur global gelöst werden können“.

Bedford-Strohm ab Oktober nicht mehr Landesbischof

Bedford-Strohm wird noch bis Oktober 2023 sein Amt als Landesbischof ausüben, um sich danach verstärkt seinem Vorsitz im Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen zu widmen. Eine Arbeit, auf die er sich freue, weil er damit die internationale Zusammenarbeit der Religionen vorantreiben wolle. Den „Tutzinger Löwen“ nimmt er dafür als „großen Rückenwind“ und äußeres Symbol seiner Selbstverpflichtung. Der Akademie dankte er dafür, dass sie „Segensspuren“ hinterlasse, auch in seinem Leben. Er habe als Student in Tutzing an einer Tagung zum Thema der Friedensbewegung teilgenommen und sei dadurch bei Bundesminister Dieter Haack eingeladen worden.

Erzbischof Thabo Makgoba sagte, er nehme die Auszeichnung nicht für sich entgegen, sondern für alle Menschen in Südafrika und weltweit. Und er outete sich als Jazz-Fan: Schon am Donnerstag habe er sich bei seiner Ankunft in Tutzing über die Jazzklänge beim Sommerfest des Freundeskreises gefreut. Dass die Verleihung ebenfalls mit Jazzmusik begleitet wurde, nahm er mit Begeisterung wahr.

Die Verleihung war der Abschluss eines dreitägigen Symposiums der Akademie, das das Konzept der öffentlichen Theologie in der Arbeit von Heinrich Bedford-Strohm in den Mittelpunkt stellte. Unter dem Titel „Politisches Christentum und christliche Politik“ waren hochrangige, internationale Referierende aus Theologie und Politik nach Tutzing gekommen. mm