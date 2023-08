Super Stimmung auf gesperrter Straße

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Tisch an Tisch statt Stoßstange an Stoßstange: Die jungen Frauen stießen mit Aperol Spritz an einem ungewohnten Ort an – mitten auf der Hauptstraße. © Photographer: Andrea Jaksch

Eine gesperrte Hauptverkehrsader bietet Raum für ganz anderes als Auto fahren: Diese Erfahrung machten die Tutzinger beim Straßenfest auf der Hauptstraße, die am Montag zum Spielplatz und zum Biergarten wurde.

Tutzing – Es hat alles gepasst bei dem spontan organisierten Straßenfest der Aktionsgemeinschaft Tutzinger Gewerbetreibender und des Veranstaltungsvereins. Nach dem Motto „Chancen nutzen, wenn sie sich ergeben“ hatten die Organisationen am Brückentag eingeladen, der wegen der Sanierungsarbeiten gesperrten Hauptstraße wieder Leben einzuhauchen. Eine Unterstützungsaktion für die Gewerbetreibenden, die wegen der Baustelle finanzielle Einbußen hinnehmen müssen.

Das Wetter spielte mit, meinte es mit Temperaturen zeitweise um die 30 Grad fast zu gut, und die Stimmung war durchweg heiter. Ludwig Horn, Vorsitzender des Veranstaltungsvereins, zog am Abend ein mehr als positives Fazit. „Es sind mehr Leute gekommen als erwartet. Es war ein ständiger Durchlauf von Tutzinger Bürgerinnen und Bürgern und vielen Touristen. Wir haben nochmals etliche Minuten draufgelegt bis zum Zapfenstreich.“ Die Stimmung sei „super“ gewesen. Sein Dank gilt auch den Gewerbetreibenden, die bis zum Schluss ihre Läden geöffnet gehalten hätten.

Spielen vor dem Sportgeschäft, Interessantes bei der Feuerwehr erfahren und den Straßenraum für sich nutzen: Das taten die Besucher des Straßenfestes, das am Brückentag auf der Hauptstraße stattfand. © Photographer: Andrea Jaksch

Ruth Scherbaum-Schneider verkauft in ihrer Boutique „Frauensache“ derzeit die aktuelle Saisonware preiswert ab, „eine Art Sommerschlussverkauf“. Zur Feier des Tages hatte sie nochmals einen Rabatt von 20 Prozent eingeräumt. „Wir haben auch schon eine wunderschöne Herbst- und Winterkollektion“, erzählte sie gut gelaunt. „Es kommen viele Menschen in den Laden.“ Auf die Frage nach dem Umsatz winkte sie ab. „Wichtig ist, dass die Leute zufrieden sind und Spaß haben“, sagte sie mit Blick auf den gut besuchten Biergarten vor ihrem Laden. „Die Deutschen können immer nur eines: entweder essen, trinken oder einkaufen“, kommentierte aus dem Hintergrund eine Mitarbeiterin lachend das Thema Umsatz.

Fröhliche Gesichter auch bei den Mitarbeitern von „Marie’s Happy Food & Drinks“. Das Lokal befindet sich zwar in zweiter Reihe der Hauptstraße, sozusagen im Hinterhof. Aber mit einer Freiluft-Bar vorn am Gehweg machte es am Brückentag auf sich aufmerksam. „Seit dem Start des Straßenfestes um 14 Uhr wächst die Zahl der Passanten ständig“, hatte Lena Egri beobachtet. „Und jetzt“, es war mittlerweile kurz nach 17 Uhr und die Band „EEE“ stimmte auf der kleinen Bühne ihre Anlage ein, „kommen langsam auch die Leute vom See.“ Am besten ging aktuell nach Angaben der Bardame der beliebte Aperol Spritz, aber auch der Spezialcocktail des Cafés. Kaum ausgesprochen orderten zwei junge Frauen: „Bitte Maries Erdbeer-Spritz.“

Inzwischen hatte sich auch die Chefin nach einem Einkaufsbummel wieder eingefunden. „Es ist alles okay“, erklärte Marie von Dall’Armi vergnügt. Die Baustelle auf der Hauptstraße sei für sie kein Problem. „Die Gäste kommen, darunter sind auch zahlreiche Touristen“, erzählte sie und verriet: „Ich bin ja erst seit drei Jahren hier, gestartet mit Beginn der Corona-Beschränkungen.“ Unter diesen Vorzeichen könne es nur bergauf gehen – Baustelle hin, Baustelle her.

Am nördlichen Eingang des Baustellenbereichs hatte sich die Freiwillige Feuerwehr Tutzing positioniert. Die zwei ausgestellten Fahrzeuge waren ständig von Passanten umlagert. „Vor allem die Kinder sind ganz heiß darauf, einmal im Feuerwehrauto zu sitzen“, sagte Kommandant Christoph Knobloch. Damit es nicht zu heiß wurde, hatten die Rettungskräfte vorgesorgt: Sie schützten ihre Biertischgarnituren mit Pavillons und Schirmen vor der Hochsommersonne. Die von kleinen Besuchern gerne genutzte Kübelspritze brachte zusätzlich ein wenig Abkühlung – wenn auch nur für einige Sekunden.

Ab 21. August läuft der Verkehr wieder auf der Tutzinger Hauptstraße. Zwar nur zwei Wochen lang, wenn die S-Bahn wegen der Gleisarbeiten in Starnberg nicht fahren kann. Danach ist wieder Baustelle mit den dazugehörigen verkehrlichen Einschränkungen angesagt.