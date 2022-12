Tutzinger Schulpatenschaft in Togo

Die Urkunde besiegelt die Schulpartnerschaft zwischen dem Gymnasium Tutzing und einer Schule im westafrikanischen Togo. Dabei waren (v.l.) Schulleiter Andreas Thalmaier, Elternbeiratsvorsitzender Dr. Karl Kolmsee, Bürgermeisterin Marlene Greinwald, Sibylle Jendrowiak von „Kinderhilfe global“ und die Schüler Rosa Tauber, Lara Sundermann, Antonia Haes, Tristan Martin, Magdalena Pain, Marlene Eitelwei und Lara Heineke. © andrea jaksch

Auf Schüler-Initiative hat das Gymnasium Tutzing eine Patenschaft für eine Schule im westafrikanischen Togo übernommen. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung wurde gestern die Urkunde unterzeichnet.

Tutzing – Sibylle Jendrowiak war eigens aus Niedersachsen angereist. „Schulpartnerschaften sind nach unseren Erfahrungen eher die Ausnahme als die Regel“, sagte die Vorsitzende der Organisation „Kinderhilfe global“ an diesem Freitag in der Tutzinger Würmseehalle. 14 Schulpartnerschaften betreut der 2021 gegründete Verein mittlerweile – alle mit indischen Schulen. Nun ist eine im westafrikanischen Togo hinzugekommen, in dem kleinen Ort Nargbal. Deutscher Partner ist das Gymnasium Tutzing. Es sei die erste Patenschaft auf Initiative von Schülern, sagte Sibylle Jendrowiak beeindruckt.

In der Würmseehalle kamen gestern alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums zusammen, dazu Vertreter der Schule, der Eltern, der Gemeinde und des Landkreises, um die Unterzeichnung der Patenschaftsurkunde zu verfolgen. Er habe noch nie erlebt, dass die ganze Schulfamilie an einem Ort zusammengekommen sei, sagte Oberstudiendirektor Andreas Thalmaier. Dazu gab es Videobotschaften von Prominenten, die die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen haben: der in Tutzing lebende Rocksänger Peter Maffay, die Schauspielerin Michaela May, der Kabarettist Hannes Ringlstetter und die Moderatorin Carolin Matzko gratulierten den jungen Leuten zu ihrem Engagement. Thalmaier bezeichnete das Projekt als Zeichen, wie die Schulfamilie zusammenstehe und Großes bewegen könne.

In dem abgelegenen Dorf Nargbal im Bezirk Guérin Kouka ist eine alte, aus Stöcken und Palmenmatten zusammengesetzte Schule mit Spendenhilfe aus Deutschland durch ein besseres Schulgebäude ersetzt worden. Doch es fehlt praktisch an allem: Bänken, Tafeln, Büchern, Schreibmaterial. Viele Eltern sind Analphabeten, sie können ihre zahlreichen Kinder kaum ernähren. Zudem gibt es so gut wie keine medizinische Versorgung. Der Pater Marian Schwark vom katholischen Orden der Steyler hat sich sehr für eine Krankenstation eingesetzt. Die Frauen holen schmutziges Wasser – einen Quell von Krankheiten – aus weit entfernten Flüssen. Die Kinderhilfe bohrt deshalb einen Tiefbrunnen.

Mucksmäuschenstill war es in der Würmseehalle, als die Projektleiterinnen Lara Heineke, Antonia Haes und Magdalena Pain über das alles berichteten. Mehrere Aktionen der Tutzinger gab es bereits, so einen Platzerlverkauf auf dem Adventsmarkt und eine Tombola mit Einnahmen von mehr als 1000 Euro. Es gibt auch schon recht konkrete weitere Pläne, Kontakte und Brieffreundschaften mit den afrikanischen Kindern werden erwartet. Pater Marian Schwark und der Bürgermeister von Guerin-Kouka, André Beguem, hatten Videobotschaften geschickt und die Patenschaftsurkunde schon vorab unterschrieben. Auf der Bühne folgten nun Oberstudiendirektor Andreas Thalmaier, Sibylle Jendrowiak und die Projektleiterinnen mit ihren Unterschriften, während die Big Band des Gymnasiums unter Leitung von Stephan Beck den Swing-KIassiker „Take the A-Train“ spielte.

Der stellvertretende Starnberger Landrat Matthias Vilsmayer erwähnte die Partnerschaften des Landkreises Starnberg, vom Landkreis Bad Dürkheim bis Taiwan. Da seien zahlreiche Freundschaften entstanden, auch unter Schülern. „Auch unser Landkreis hat davon profitiert“, sagte Vilsmayer: „Toll, dass ihr als junge Generation dieses Projekt initiiert habt.“ Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald zeigte sich „unendlich stolz und zutiefst berührt“. „Wenn eure Eltern sagen, ihr sollt auf euch schauen, dann sagt ihnen, dass Empathie und soziale Fähigkeiten der Schlüssel zu einem glücklichen, erfolgreichen und geborgenen Leben sind.“

Lorenz Goslich