Tutzings Großbaustelle macht Winterpause

Von: Sandra Sedlmaier

Gute Nerven waren nötig: Wer durch Tutzing muss, steht an mehreren Ampeln. Derzeit laufen die Arbeiten nach Zeitplan und sollen für heuer Ende der Woche abgeschlossen werden. © Andrea Jaksch

Die Baustelle an der Tutzinger Hauptstraße geht ab Freitag in die Winterpause. In einer Zwischenbilanz wird deutlich: Nicht nur bei den Tutzingern sorgt die Baustelle für Verdruss, sondern auch bei den Bauherren Staatliches Bauamt, Abwasserverband und Gemeinde Tutzing.

Tutzing – Die Sanierung der Tutzinger Ortsdurchfahrt im Süden lief noch ganz gut, die Arbeiten im nördlichen Teil der Gemeinde sorgen bei den Tutzingern für Ärger wegen der Staus und der schlechten Situation für Fußgänger im Baustellenbereich. Ab Freitag geht die Baustelle in die Winterpause, im März soll es weitergehen. Das teilt das Staatliche Bauamt mit, das die Arbeiten federführend für die Gemeinde Tutzing, den Abwasserverband und sich organisiert. Was aus der Pressemitteilung deutlich herauszulesen ist: Die Baustelle ist auch für die drei Bauherren nicht einfach.

Die gute Nachricht vorneweg: Die Fahrbahn soll bis Freitag so hergestellt werden, dass der Winterdienst fahren kann. Der Verkehr könne dann wieder zweispurig fließen. Die Oberflächen der Gehwege bleiben gekiest, „wie es in den vergangenen zwei Jahren auch der Fall war“, sagt Silke Schweigler vom Staatlichen Bauamt. Für die Winterpause soll eine provisorische Querungsinsel für Fußgänger auf Höhe der Nordbadstraße geben.

Das Bauamt zieht in seiner Mitteilung eine Zwischenbilanz. „Seit der Wiederaufnahme der Bauarbeiten im Februar 2022 sind im aktuellen Bauabschnitt weitestgehend Tiefbauarbeiten erfolgt.“ Ein Großteil der Niederschlagswasser- und Trinkwasserleitungen sei erneuert und angeschlossen worden. Und der Hochbord für die neuen Gehwege von der Hans-Albers-Straße bis Kalkgraben sei beidseits fertig.

Telekom stößt unerwartet auf einsturzgefährdeten Schacht

Gerade der Leitungsbau bereitete bei der Durchführung einige Schwierigkeiten. Das betraf den Abwasserverband für die Kanalleitungen und die Gemeinde, die Trinkwasserleitungen neu verlegte, so Schweigler. Dazu bekamen Telekom und Bayernwerk die Möglichkeit, Sparten neu zu verlegen. „Der Abwasserverband hat festgestellt, dass die Hausanschlüsse nicht dort sind, wo sie sein sollten“, berichtet Schweigler. Die Telekom sei auf einen großen Schacht im Gehweg gestoßen, der einsturzgefährdet gewesen sei. „Dann wurde mit einer Riesenspundwand eine neue Grube aufgemacht“, so die Bauamtsmitarbeiterin. Die Folge: Die Schwierigkeiten verzögerten die Arbeiten, so dass die Baufenster für die Sparten erweitert werden mussten. „Das ist dann einfach nicht planbar“, sagt Silke Schweigler. Die Arbeiten an den Sparten, am Kanal und an den Trinkwasserleitungen seien deshalb nicht abgeschlossen worden, das könne erst in 2023 passieren.

Die Tutzinger litten im zu Ende gehenden Jahr vor allem unter den Staus, die durch die Baustelle und halbseitig gesperrte Teile der Ortsdurchfahrt entstanden. Der Verkehr wurde per Ampel geregelt. Für das Staatliche Bauamt war das auch schwierig: „Die Durchführung der Bauarbeiten unter halbseitigem Verkehr ist mit zusätzlichen Verzögerungen im Bauablauf verbunden“, heißt es in der Mitteilung. Offensichtlich hatte man sich das anders vorgestellt: „Eine Reduktion des Durchgangsverkehrs konnte nicht wie gewünscht erzielt werden, da die eingerichtete Umleitungsstrecke über die B 2 nur vereinzelt angenommen wurde.“ Die bestehende Stauproblematik zwischen den Baufeldern habe sich zudem durch Missachtungen von Rotphasen der Ampelanlage verschärft, die häufig beobachtet worden seien.

So eine Baustelle sei für alle belastend, auch für die Verantwortlichen, sagt Schweigler im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Der Unmut kommt bei uns und auch häufig bei der Gemeinde an.“ Es anders zu organisieren, sei kaum möglich: „Das wäre die Quadratur des Kreises.“ Deshalb bitte man Anwohner, Tutzinger und Verkehrsteilnehmer weiter um Geduld.

Voraussichtlich ab März geht es weiter – je nach Wetter. Wenn die Arbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Spartenverlegungen beendet sind, sollen die Fahrbahn asphaltiert und die Gehwege gepflastert werden. Schweigler nutzt die Baupause, um den Abschnitt Nord zu Ende zu planen und sich dem Abschnitt Mitte zu widmen. Die Arbeiten der Ortsmitte würden größtenteils in 2024 erledigt.