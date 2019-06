Schwimmer kommt vom Bad nicht zurück

Die Serie tödlicher Badeunfälle im Landkreis Starnberg reißt nicht ab. Am Donnerstagabend kam ein Schwimmer bei Tutzing ums Leben.

Tutzing - Der Sommer hat einen weiteren Badetoten gefordert, den viertem im Landkreis Starnberg in diesem Monat. Ein Mann war gestern in Tutzing schwimmen gegangen, kam aber rund eine Stunde lang nicht zurück. Polizei und Wasserretter starteten deswegen eine Suchaktion. Der Mann, offenbar als Urlauber am Starnberger See, wurde schließlich am frühen Abend gefunden, allerdings kam nach Angaben der Polizei jede Hilfe zu spät.

Vorige Woche waren drei Menschen im Ammer- und im Weßlinger See bei Badeunfällen ums Leben gekommen.

Rubriklistenbild: © Stefan A. Schuhbauer - v. Jena